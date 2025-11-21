Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Οντσού Κετσελί. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αντέδρασε στον επικαιροποιημένο χάρτη της Ελλάδας στην πλατφόρμα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DMP).

Ο Κετσελί σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε λόγο για ένα χάρτη ο οποίος παραβιάζει τα δικαιώματα της Τουρκία. Τόνισε ότι η χώρα του παρακολουθεί στενά τις μελέτες που διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Ο Κετσέλι σημείωσε ότι ο χάρτης της Ελλάδας για το DMP, παραβιάζει τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας στο Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο. «Είναι κατανοητό ότι η Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου, προσπαθεί να επιβάλει την αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της, την οποία δεν έχει επίσημα δηλώσει στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της ΕΕ, χρησιμοποιώντας τον χάρτη DMP. Η χώρα μας απορρίπτει αυτή την παράνομη απόπειρα τετελεσμένου γεγονότος» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Κετσέλι υπενθύμισε ότι η Τουρκία είχε κοινοποιήσει στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο στο σύνολό της, λέγοντας: «Στο πλαίσιο αυτό, η λεγόμενη ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη DMP, βρίσκεται εντός της τουρκικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου Κέτσελι δήλωσε: «Οι προσπάθειες της Ελλάδας να νομιμοποιήσει αυτά τα σχέδια ΑΟΖ και τα εξωτερικά όρια της ηπειρωτικής της υφαλοκρηπίδας, τα οποία δεν οριοθετεί με τους γείτονές της, συμπεριλαμβάνοντάς τα στον χάρτη DMP, είναι μονομερή μέτρα που είναι καταδικασμένα να αποτύχουν και αντίθετα με το διεθνές δίκαιο».