Την ανάδειξη της OPAP Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια, ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ως δικαιούτο από τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζήτησε βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την «OPAP Investment Limited», την οποία έκανε αποδεκτή.

Η σύμβαση

Ο Προτιμητέος Επενδυτής θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των € 80.000.000, καθώς και ποσοστό 30% επί του Μικτού Κέρδους κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των € 20.000.000.

Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου (ανενεργό) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου, που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE) (ανενεργό).

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Το Υπερταμείο ολοκλήρωσε με διαφάνεια και ταχύτητα τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων για 12 έτη, με ικανοποιητικό τίμημα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημόσιου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακήρυξη της Opap Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, με την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτει στην αγορά τυχερών παιγνίων, εγγυάται τη συνέχεια του θεσμού των Κρατικών Λαχείων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δράσεις».

«Έναυσμα για περαιτέρω εξέλιξη»

Ο Jan Karas, πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε, για τα επόμενα 12 χρόνια, παιχνίδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, μέσα από το ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο μας. Ταυτόχρονα, μας δίνει το έναυσμα για να εστιάσουμε περαιτέρω στην εξέλιξη και την ανανέωση των παιχνιδιών, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, αλλά και αξιοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις στις προτάσεις μας. Προχωράμε δυναμικά σε μια νέα εποχή για τα λαχεία».

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής του, Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων, για την περίοδο 2014-2026. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η εταιρεία επανασύστησε στο κοινό το Λαϊκό, το Εθνικό και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, καθώς και το ΣΚΡΑΤΣ (Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο), μέσω διάφορων επιτυχημένων εκδόσεων.

Πώς «είδε» το τίμημα η Citi

Σύμφωνα με τη Citi, το εφάπαξ τίμημα των κρατικών λαχείων ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (έναντι εκτίμησης ~120 εκατ. ευρώ), ενώ ο φόρος στα ακαθάριστα έσοδα παιγνίων (GGR) θα ανέρχεται σε 30%, με ελάχιστη εγγυημένη καταβολή 20 εκατ. ευρώ, ποσοστό εναρμονισμένο με τον σημερινό φόρο GGR στα επίγεια παιχνίδια.

Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν την είδηση οριακά θετική, καθώς λειτουργεί ως ένδειξη για τον επερχόμενο διαγωνισμό σχετικά με τα λαχεία και το επίγειο στοίχημα, η άδεια των οποίων λήγει το 2030. Τα στιγμιαία και ξυστά λαχεία παρήγαγαν περίπου 105 εκατ. ευρώ GGR το 2024, αντιστοιχώντας στο 5% του συνολικού GGR του ΟΠΑΠ.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το νέο εφάπαξ τίμημα είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα 190 εκατ. ευρώ που είχαν καταβληθεί για την ίδια παραχώρηση το 2013, γεγονός που αντανακλά και τη μείωση, κατά περίπου 33%, του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς, την περίοδο 2015-2024.