Από τις 5 Νοεμβρίου 2025, όλοι οι πολίτες που δεν είχαν προηγουμένως εκδώσει Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) τον λαμβάνουν αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια από μέρους τους.

Μέχρι σήμερα, 5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει τον ΠΑ τους, στο πλαίσιο της σταδιακής μετάβασης σε ένα ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης για τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Πού και πώς θα τον βρείτε

Οι πολίτες που έχουν δηλώσει συγκατάθεση για επικοινωνία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr) ενημερώνονται για τον ΠΑ τους μέσω της Θυρίδας Πολίτη στο gov.gr, στο Gov.gr Wallet και μέσω email. Παράλληλα, ο ΠΑ είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ψηφιακά στο pa.gov.gr, στο Gov.gr Wallet, καθώς και σε ΚΕΠ και Προξενικές Αρχές.

Επισημαίνεται ότι 2.651.632 πολίτες είχαν εκδώσει ΠΑ από τις 3 Ιουνίου μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο μπορούσαν να εκδώσουν ΠΑ στο pa.gov.gr με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ. Από το σύνολο των προαναφερόμενων ΠΑ, οι 226.000 εκδόθηκαν μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και οι 844 μέσω Προξενικών Αρχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη 601.000 νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν εκδοθεί με την αναγραφή του ΠΑ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων εντοπίστηκαν 839.115 διαφορές στην αναγραφή των στοιχείων πολιτών μεταξύ βασικών μητρώων του Δημοσίου, 132.647 περιπτώσεις πολυεγγραφών και 11.426 περιπτώσεις κενών ή μη έγκυρων τιμών. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διόρθωσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί η συνέπεια των στοιχείων σε όλα τα βασικά μητρώα. Επίσης, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., αναπτύχθηκε μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για 27.171 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών. Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Ο ΠΑ χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί. Η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση για την ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και την απλοποίηση της εξυπηρέτησής τους, με στόχο μια πιο λειτουργική, αποτελεσματική και φιλική Δημόσια Διοίκηση.