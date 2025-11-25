Με ένα έκτακτο μπόνους – πληρωμή ολοκληρώνεται το 2025 για χιλιάδες οικογένειες που λαμβάνουν το Επίδομα Παιδιού (Α21). Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται μια επιπλέον κατάθεση, πέρα από τη συνηθισμένη δόση του Νοεμβρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΟΠΕΚΑ προσφέρει μια σημαντική οικονομική ανάσα ενόψει των εορτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.

Οι πληρωμές

Ο ΟΠΕΚΑ έχει οριστικοποιήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών έως το τέλος του έτους:

28 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης.

Δεκέμβριος 2025: Αναμένεται έκτακτη πληρωμή — είτε στις 30 Δεκεμβρίου, είτε νωρίτερα (18-23/12) μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.

Τέλη Ιανουαρίου 2026: Πληρωμή των τελευταίων δικαιούχων που υποβάλλουν καθυστερημένα αιτήσεις.

Η έξτρα δόση εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως «δώρο Χριστουγέννων» για τους δικαιούχους, καλύπτοντας μέρος των εορταστικών εξόδων.

Πρώτο και δεύτερο παιδί

70 €, 42 € ή 28 € μηνιαίως.

Από το τρίτο παιδί και άνω: 140 €, 84 € ή 56 € μηνιαίως.

Εισοδηματικά όρια

Για την υψηλότερη κλίμακα επιδόματος ισχύουν ενδεικτικά τα εξής όρια:

1 παιδί: έως 10.500 €

2 παιδιά: έως 12.000 €

3 παιδιά: έως 500 €

4 παιδιά: έως 000 €

Ο τελικός υπολογισμός γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, μέσω της αίτησης Α21, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.

Τι ισχύει με την πλατφόρμα Α21

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει προσωρινά κλείσει και δεν δέχεται νέες αιτήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της 5ης διμηνιαίας δόσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου για νέες ή τροποποιημένες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι οριστικά υποβλημένες και εγκεκριμένες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη – όσες έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρούνται μη ενεργές.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα στο επίδομα παιδιού Α21 έχουν:

Έλληνες πολίτες

Ομογενείς με δελτίο ομογενούς

Πολίτες Ε.Ε. και χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία)

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και ανιθαγενείς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα

Δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος

Η αναστολή

Η πληρωμή στο επίδομα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά εάν:

υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις μη δικαιώματος λήψης,

ο δικαιούχος ή το τέκνο απουσιάζει από τη χώρα για πάνω από 3 μήνες,

ή το παιδί φιλοξενείται σε κρατική μονάδα ή ίδρυμα.

Αν αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, το επίδομα επαναχορηγείται αναδρομικά.

Τι ισχύει

Η καταβολή συνεχίζεται κανονικά σε περιπτώσεις: