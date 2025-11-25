Με ένα έκτακτο μπόνους – πληρωμή ολοκληρώνεται το 2025 για χιλιάδες οικογένειες που λαμβάνουν το Επίδομα Παιδιού (Α21). Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται μια επιπλέον κατάθεση, πέρα από τη συνηθισμένη δόση του Νοεμβρίου.
Η πρωτοβουλία αυτή του ΟΠΕΚΑ προσφέρει μια σημαντική οικονομική ανάσα ενόψει των εορτών, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα.
Οι πληρωμές
Ο ΟΠΕΚΑ έχει οριστικοποιήσει το χρονοδιάγραμμα πληρωμών έως το τέλος του έτους:
- 28 Νοεμβρίου 2025: Καταβολή της πέμπτης διμηνιαίας δόσης.
- Δεκέμβριος 2025: Αναμένεται έκτακτη πληρωμή — είτε στις 30 Δεκεμβρίου, είτε νωρίτερα (18-23/12) μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ.
- Τέλη Ιανουαρίου 2026: Πληρωμή των τελευταίων δικαιούχων που υποβάλλουν καθυστερημένα αιτήσεις.
Η έξτρα δόση εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως «δώρο Χριστουγέννων» για τους δικαιούχους, καλύπτοντας μέρος των εορταστικών εξόδων.
Πρώτο και δεύτερο παιδί
- 70 €, 42 € ή 28 € μηνιαίως.
- Από το τρίτο παιδί και άνω: 140 €, 84 € ή 56 € μηνιαίως.
Εισοδηματικά όρια
Για την υψηλότερη κλίμακα επιδόματος ισχύουν ενδεικτικά τα εξής όρια:
- 1 παιδί: έως 10.500 €
- 2 παιδιά: έως 12.000 €
- 3 παιδιά: έως 500 €
- 4 παιδιά: έως 000 €
Ο τελικός υπολογισμός γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, μέσω της αίτησης Α21, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών.
Τι ισχύει με την πλατφόρμα Α21
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 έχει προσωρινά κλείσει και δεν δέχεται νέες αιτήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της 5ης διμηνιαίας δόσης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου για νέες ή τροποποιημένες αιτήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι οριστικά υποβλημένες και εγκεκριμένες αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη – όσες έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρούνται μη ενεργές.
Οι δικαιούχοι
Δικαίωμα στο επίδομα παιδιού Α21 έχουν:
- Έλληνες πολίτες
- Ομογενείς με δελτίο ομογενούς
- Πολίτες Ε.Ε. και χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία)
- Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και ανιθαγενείς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
- Δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος
Η αναστολή
Η πληρωμή στο επίδομα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά εάν:
- υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις μη δικαιώματος λήψης,
- ο δικαιούχος ή το τέκνο απουσιάζει από τη χώρα για πάνω από 3 μήνες,
- ή το παιδί φιλοξενείται σε κρατική μονάδα ή ίδρυμα.
Αν αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, το επίδομα επαναχορηγείται αναδρομικά.
Τι ισχύει
Η καταβολή συνεχίζεται κανονικά σε περιπτώσεις:
- Νοσηλείας ή σπουδών στο εξωτερικό,
- Εργασίας στο εξωτερικό για ελληνικό φορέα ή επιχείρηση,
- Φιλοξενίας μητέρας και παιδιών σε κέντρα κακοποιημένων γυναικών.
- Η έκτακτη πληρωμή του Δεκεμβρίου λειτουργεί ως έμμεσο προνοιακό επίδομα για οικογένειες με παιδιά, δίνοντας μια ανάσα ρευστότητας πριν τις γιορτές.