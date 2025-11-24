Τηλεφωνική επικοινωνία με ιδιαίτερη εστίαση στο θέμα της Ουκρανίας είχαν νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μετάδωσε το πρακτορείο Xinhua και το Reuters, ο Κινέζος πρόεδρος στην συνομιλία του με τον Τραμπ για την Ουκρανία τόνισε ότι «όλες οι πλευρές θα πρέπει να προσπαθήσουν να περιορίσουν τις διαφορές τους». Οι δύο ηγέτες μίλησαν όμως και για μια σειρά από άλλα ζητήματα που άπτονται τόσο των σινοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και άλλων γεωπολιτικών ζητημάτων όπως η Ταϊβάν. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν «οι σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ διατηρούν τη θετική τους δυναμική», ενώ όσον αφορά στο θέμα της Ταϊβάν «οι δύο πλευρές θα πρέπει να επεκτείνουν τη συνεργασία τους».

Οι ανακοινώσεις σχετικά με το τηλεφώνημα περιορίστηκαν στο να ενημερώσουν για τα δύο βασικά θέματα της συζήτησης, την Ταϊβάν και την Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η κινεζική πλευρά υποστήριξε ίσως για πρώτη φορά σε ανώτατο επίπεδο πως: «Η επιστροφή της Ταϊβάν στην Κίνα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης». Παράλληλα όπως ανακοινώθηκε ο Σι ξεκαθάρισε πως: «Οι δύο πλευρές θα πρέπει από κοινού να διασφαλίσουν τα αποτελέσματα της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πως θα πρέπει να εμπλουτίσουν την λίστα των πεδίων συνεργασίας τους».