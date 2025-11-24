Μέχρι την Τετάρτη 31/12 έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες των οχημάτων να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Ωστόσο, όσοι διαθέτουν πιστωτική κάρτα, έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και σε 12 άτοκες δόσεις.
Τα ποσά και η διαδικασία πληρωμής είναι πλέον εύκολα και ψηφιακά, είτε με τη χρήση κωδικών TAXISnet είτε όχι.
Τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας
Για ταξινόμηση οχημάτων από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Οκτωβρίου 2010:
0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 22 ευρώ.
301-785 κυβικά: 55 ευρώ.
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.
1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.
1358-1.548 κυβικά: 255 ευρώ.
1549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ.
1739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ.
1929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ.
2358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ.
3001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ.
Άνω των 4.001 κυβικών: 1.380 ευρώ.
Για ταξινόμηση οχημάτων μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2001 και 31 Δεκεμβρίου 2005:
0-300 κυβικά, τα τέλη κυκλοφορίας 2025 διαμορφώνονται στα 22 ευρώ.
301-785 κυβικά: 55 ευρώ.
1786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.
1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.
1358-1.548 κυβικά: 240 ευρώ.
1549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ.
1739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ.
1929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ.
2358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ.
3001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ.
Άνω των 4.001 κυβικών τα τέλη κυκλοφορίας 2025 είναι 1.260 ευρώ.
Για ταξινόμηση οχημάτων στην Ελλάδα πριν από το 2000:
0-300 κυβικά: 22 ευρώ.
301-785 κυβικά: 55 ευρώ.
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ.
1072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ.
1358-1.548 κυβικά: 225 ευρώ.
1549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ.
1739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ.
1929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ.
2358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ.
3001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ.
Άνω των 4.001 κυβικών: 1.230 ευρώ.
Η διαδικασία πληρωμής
Για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας ακολουθείται η εξής διαδικασία.
- Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ
- Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet
- Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,
Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή:
myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.
Επίσης, οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.
Τα πρόστιμα
Σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:
25% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2026,
50% του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026,
Ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση: εξόφλησης από την 1/3/2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.