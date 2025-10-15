Αντίστροφή μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου αναμένεται η ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «MyCar» της ΑΑΔΕ ενώ η πληρωμή τους πρέπει να γίνει εγκαίρως, αλλιώς κινδυνεύεται με παχυλά πρόστιμα.

Τα νέα κλιμακωτά πρόστιμα

Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας εξακολουθεί να είναι η 31η Δεκεμβρίου όπως και τις προηγούμενες χρονιές, όμως φέτος, όπως έχει επισημανθεί από πηγές του κλάδου, δε θα υπάρξουν «δωρεάν παρατάσεις», αντιθέτως θα ισχύσει νέο σύστημα κλιμακωτών προστίμων.

Σε 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 θα φτάσουν ηλεκτρονικά σε 5,4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων, χωρίς αλλαγές στα ποσά και χωρίς παρατάσεις.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα το νέο σύστημα επιβολής προστίμων:

– Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας.

– Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

– Από την 1η Μαρτίου τα ποσά των τελών κυκλοφορίας διπλασιάζονται και καταβάλλονται στο 100% του ποσού.

Το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30€.

Για παράδειγμα, τέλη 280€ τον Ιανουάριο φτάνουν 350€, τον Φεβρουάριο 420€ και από Μάρτιο 560€.

Τα έσοδα του κράτους από τα τέλη κυκλοφορίας εκτιμώνται σε τουλάχιστον 1,2 δισ. ευρώ για το 2026.

Τι καθορίζει το ποσό στα τέλη κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών καθορίζεται από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας, τον κυβισμό και τις εκπομπές CO₂.

Συγκεκριμένα:

Οχήματα πριν 31 Οκτωβρίου 2010: τα τέλη βασίζονται στον κυβισμό (π.χ. 1.200 κ.ε.: 135€, 1.600 κ.ε.: 280€, 2.000 κ.ε.: 690€).

Οχήματα από 1.11.2010 έως 31.12.2020: τέλη με βάση τις εκπομπές CO₂ (π.χ. 130 γρ./χλμ.: 156€, 180 γρ./χλμ.: 441€).

Οχήματα από 1.1.2021 έως σήμερα: νέα κλιμάκια εκπομπών CO₂ (π.χ. 140-166 γρ./χλμ.: 0,70€/γρ., 281+ γρ./χλμ.: 2,85€/γρ.).

Ψηφιακή η ακινησία στα αυτοκίνητα

Υπενθυμίζεται, επίσης, πώς από φέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα.

Η διαδικασία αυτή απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το έτος 2026 και η δήλωση αυτή για να είναι σε ισχύ θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.