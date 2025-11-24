Τέλος στη συνεργασία έβαλε το ΜέΡΑ25 με τη Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά (ΛΑΕ), μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου με την ΑΡΑΣ, οργάνωση που συνεργάζεται με τη ΛΑΕ.

Το συμβάν αποτέλεσε ένα κρίσιμο ζήτημα μεταξύ των δύο πλευρών και οδήγησε στη ρήξη. Ειδικότερα, το ΜέΡΑ25 κατηγόρησε τη ΛΑΕ ότι με την ανακοίνωση που εξέδωσε το περασμένο Σάββατο, προσέφερε κάλυψη «στην απαράδεκτη δράση της οργάνωσης ΑΡΑΣ στον χώρο του Πολυτεχνείου» και κατά συνέπεια έθεσε εαυτόν εκτός «της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 – Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά».

Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση της ΛΑΕ ανέφερε: «επισημαίνουμε ότι η ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ΜέΡΑ25, συνιστά μία μονομερή ενέργεια, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία διαδικασία συλλογικής ή δημοκρατικής συζήτησης στα πλαίσια μιας πολιτικής συνεργασίας δυνάμεων της αριστεράς. Ενέργειες σαν και αυτές, που γίνονται υπό το κράτος της πίεσης, δεν συμβάλλουν συνολικότερα την προοπτική μιας ενωτικής, ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία είναι σήμερα απόλυτα αναγκαία».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

Ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας του ΜέΡΑ25:

Με την ανακοίνωσή της του περασμένου Σαββάτου, η οποία προσφέρει, ως μη όφειλε, κάλυψη στην απαράδεκτη δράση της οργάνωσης ΑΡΑΣ στον χώρο του Πολυτεχνείου δυο μέρες πριν την επέτειο της εξέγερσης, η Πολιτική Γραμματεία της ΛΑΕ-ΑΑ έθεσε τον εαυτό της εκτός της ενωτικής πρωτοβουλίας ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά.

Το ΜέΡΑ25 είχε έγκαιρα προειδοποιήσει ότι βίαιες και διχαστικές πράξεις, και βέβαια η συγκάλυψή τους, δεν συνάδουν με την ενότητα που πασχίζουμε να φέρουμε μεταξύ των δυνάμεων της Ανατρεπτικής Οικολογικής Αριστεράς.

Η σημερινή μας απόφαση επιβεβαιώνει την αποφασιστικότητα με την οποία το ΜέΡΑ25 προχωρά το εγχείρημα της ενότητας των δυνάμεων με ιστορική ευθύνη τον τερματισμό της βίας και της λεηλασίας Ανθρώπων και Φύσης στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, σε ολόκληρη την ανθρωπότητα από τις νεοφιλελεύθερες αυταρχικές κυβερνήσεις.