Σημαντική ήττα υπέστη η δανέζικη φαρμακοβιομηχανία Novo Nordisk, καθώς δύο μεγάλες κλινικές δοκιμές για μια εκδοχή της σεμαγλουτίδης σε μορφή χαπιού (Rybelsus) απέτυχαν να αποδείξουν ότι το φάρμακο μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ. Η εξέλιξη προκάλεσε ισχυρή πίεση στη μετοχή της εταιρείας, η οποία υποχώρησε άνω του 12%.

«Χαμηλή πιθανότητα επιτυχίας»

Οι μελέτες EVOKE και EVOKE+ παρακολουθήθηκαν στενά από την επιστημονική κοινότητα, καθώς ήταν οι πρώτες που εξέτασαν εάν φάρμακο τύπου GLP-1, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη σε εκατομμύρια ασθενείς για διαβήτη και παχυσαρκία, μπορεί να επηρεάσει τη νευροεκφυλιστική πορεία της νόσου, επιβραδύνοντας τη γνωστική επιδείνωση σε ασθενείς με πρώιμο στάδιο Αλτσχάιμερ.

Η ίδια η Novo είχε χαρακτηρίσει τις δοκιμές «λαχείο», αναγνωρίζοντας την αβεβαιότητα των αποτελεσμάτων.

Σύμφωνα με επενδυτές, η απόφαση να τερματιστούν οι μελέτες πριν από τον τρίτο χρόνο «υποδηλώνει ότι η σεμαγλουτίδη δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος» στην επιβράδυνση της νόσου.

Το Rybelsus στο επίκεντρο

Το φάρμακο που εξετάστηκε ήταν το Rybelsus, εγκεκριμένο σήμερα μόνο για τον διαβήτη τύπου 2 και βασισμένο στην ίδια δραστική ουσία με τα blockbuster Ozempic και Wegovy.

Περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με Αλτσχάιμερ ή άλλου τύπου άνοιες παγκοσμίως και οποιαδήποτε αποτελεσματική θεραπεία θεωρείται καθοριστική για τα συστήματα υγείας και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Οι δοκιμές και τι ακολουθεί

Οι μελέτες αφορούσαν συνολικά 3.808 ασθενείς, ηλικίας 55–85 ετών. Οι ερευνητές στόχευαν σε επιβράδυνση της γνωστικής έκπτωσης κατά 20% σε διάστημα δύο ετών, κάτι που δεν επιτεύχθηκε.

Η Novo θα δημοσιεύσει τα πρώτα αριθμητικά αποτελέσματα την επόμενη εβδομάδα, ενώ τα πλήρη στοιχεία αναμένονται τον Μάρτιο του 2026.

Ειδικοί υπογραμμίζουν πάντως ότι η εκτεταμένη χρήση των GLP-1 διεθνώς ίσως προσφέρει στο μέλλον πολύτιμα δεδομένα για τις πιθανές νευρολογικές τους επιδράσεις.

Αντιδράσεις και αντίκτυπος στις αγορές

«Οι προσπάθειές μας να επιβραδύνουμε την εξέλιξη της νόσου Αλτσχάιμερ έφτασαν στο τέλος τους», δήλωσε ο CEO της εταιρείας, Μάικ Ντούσνταρ.

Η μετοχή της Novo σημείωσε βουτιά, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2021. Αναλυτές χαρακτήρισαν την αντίδραση «υπερβολική», αποδίδοντας μέρος της πτώσης στο ήδη αρνητικό κλίμα που επικρατεί για τη μετοχή το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Biogen ενισχύθηκε, καθώς τα μοναδικά εγκεκριμένα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ στις ΗΠΑ –Leqembi (Biogen/Eisai) και Kisunla (Eli Lilly)– παραμένουν χωρίς ανταγωνισμό.

Από Τραμπ το πρώτο «χαστούκι»

Tον περασμένο Οκτώβριο με δήλωσή του, ο αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει ακόμα ένα πλήγμα στη δανέζικη φαρμακοβιομηχανία, καθώς προανήγγειλε ότι η τιμή του φαρμάκου αδυνατίσματος Ozempic, που κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις στη χώρα, προβλέπεται να μειωθεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κάνει τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, σχετικά με τις θεραπείες γονιμότητας και την τιμολόγηση φαρμάκων. Δημοσιογράφοι του είχαν ζητήσει να αναφέρει το όνομα ενός φαρμάκου για το οποίο, νωρίτερα στην εκδήλωση, είχε δηλώσει ότι θα γινόταν λιγότερο ακριβό.

«Αναφερόμουν στο Ozempic ή – αναφερόμουν – στο φάρμακο απώλειας λίπους;… Θα είναι πολύ χαμηλότερα», είχε πει τότε ο Τραμπ.

Παρόλο που το Ozempic της Novo έχει εγκριθεί για τη θεραπεία του διαβήτη, μοιράζεται το ίδιο δραστικό συστατικό με το επιτυχημένο φάρμακο απώλειας βάρους Wegovy του ομίλου.

Στις ΗΠΑ, το Ozempic έχει χρησιμοποιηθεί συχνά εκτός ενδείξεων για την παχυσαρκία και συχνά χρησιμεύει ως γενική αναφορά σε φάρμακα απώλειας βάρους.

Με πληροφορίες από Reuters