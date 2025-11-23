Τέλος δεν έχει η βία ανηλίκων. Νέα συμπλοκή στην οποία συμμετείχα ανήλικοι σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου έξω από σχολικό συγκρότημα, στο Νέο Ηράκλειο. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις, ενώ ένας από τους ανήλικους είχε στην κατοχή του και πτυσσόμενο μαχαίρι.

Πιάστηκαν στα χέρια

Μαθητές πιάστηκαν σε χέρια για ασήμαντη αφορμή. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και έξω από το σχολείο του Νέου Ηρακλείου έσπευσαν μηχανές ΔΙΑΣ για να συλλάβουν τους δράστες οι οποίοι ήδη είχαν τραπεί σε φυγή.

Συνελήφθησαν τρεις 16χρονοι

Μετά από έρευνα των αρχών, καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν κάποιοι από τους δράστες. Λίγη ώρα μετά βρέθηκαν σε κοντινό σημείο τρεις 16χρονοι οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Ομολόγησαν οι δύο τη συμπλοκή

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Κατά τον έλεγχο που έγινε στα προσωπικά τους αντικείμενα, βρέθηκε και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών. Οι άλλοι 2 ομολόγησαν πως συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Εμπλέκονται ακόμη 2 ανήλικοι

Και οι 3 μαθητές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ηρακλείου όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στη δικογραφία αναφέρονται άλλοι 2 ανήλικοι που επίσης συμμετείχαν στο επεισόδιο.