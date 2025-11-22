Αιφνιδιασμός και θλίψη στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο και την Μπενφίκα.

Ο επικεφαλής των οργανωμένων των «αετών της Λισαβόνας», Σέρτζιο Καετάνο, βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα του Σαββάτου, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα πορτογαλικά Μέσα, μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στο Ντα Λουζ, στη Λισαβόνα.

Ο Καετάνο αγνοούνταν για αρκετές ώρες με την οικογένειά του να είχε δηλώσει την εξαφάνισή του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.

Η ανακοίνωση της Μπενφίκα

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση για τον θάνατο του Καετάνο, η Μπενφίκα εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό: «Η ακλόνητη αφοσίωσή του στον σύλλογο θα αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία της υποστήριξης προς την Μπενφίκα», αναφέρει.