Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά έχει μπει στην τελική της ευθεία. Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, έστειλε το δικό του μήνυμα σε φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σιάσος αναφέρεται σε όσα επιτεύχθηκαν την προηγούμενη χρονιά, με αποκορύφωμα την ίδρυση παραρτήματος στην Κύπρο. Παράλληλα, έθεσε νέους στόχους για τη νέα χρονιά.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στο μήνυμά του

«Αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές, συνάδελφοι και συνεργάτες,

Εκ μέρους των Πρυτανικών Αρχών, του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου εύχομαι σε όλες και όλους καλή δύναμη, υγεία και ευόδωση όλων των στόχων!

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας, βρίσκεται σε διαρκή βελτίωση βασιζόμενο στην προσπάθεια και την σκληρή δουλειά του επιστημονικού και του διοικητικού προσωπικού.

Η αδιάκοπη συμβολή του στην επιστήμη και την κοινωνία, είναι στοιχεία που μας γεμίζουν υπερηφάνεια και ευθύνη.

Την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά ευοδώθηκαν συμφωνίες για κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα με κορυφαία Πανεπιστήμια, όπως το Harvard, το Yale, το Columbia, το Exeter και η Σορβόννη. Φέτος, συνεχίζουμε την πορεία μας με ένα όραμα που κοιτάζει πέρα από τα όρια της Ελλάδας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου για ίδρυση Παραρτήματος του Πανεπιστημίου μας στην Κύπρο, ένα ιστορικό βήμα το οποίο ενδυναμώνει περαιτέρω την παρουσία μας στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.

Με επίκεντρο τις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας, θα συνεχίσουμε τη συλλογική προσπάθεια και αυτή τη χρονιά στοχεύοντας ακόμη ψηλότερα.

Με θερμές ευχαριστίες προς όλες και όλους για την εμπιστοσύνη σας, εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά!»