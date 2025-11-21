Έντονα είναι τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία των τελευταίων ωρών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η Κέρκυρα πλήττεται από την ισχυρή βροχόπτωση που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο βόρειο τμήμα του νησιού με πολλές περιοχές να είναι απροσπέλαστες ενώ, όπως έγινε γνωστό, χρειάστηκε να γίνει και ένας απεγκλωβισμός ενός ζευγαριού με μωρό.

Κατολισθήσεις, καταπτώσεις βράχων, αποκλεισμένους δρόμους και πλημμυρικά φαινόμενα στη βόρεια Κέρκυρα, είναι ο απολογισμός της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε τα ξημερώματα στο νησί.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν τα χωριά Καρουσάδες, Βελονάδες, Σιδάρι, όπου κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους. Μάλιστα, μια ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε στο σημείο όπου βρίσκεται το αστυνομικό τμήμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρές ζημιές σε περιπολικά και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στο χώρο.

Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» Πάργα, Άρτα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα. Χωράφια στον Καλαμά Θεσπρωτιάς καλύφθηκαν από τον νερό ενώ και η ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς και της Ηπείρου μετρούν τις ζημιές από το σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας.

Μάλιστα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο δήμος το Νεστόριο Καστοριάς που τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στη δίνη της κακοκαιρίας, με τη στάθμη του ποταμού Αλιάκμονα να έχει ξεπεράσει τα 2,5 μέτρα.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε το χθες (20/11) η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Κατολισθήσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και της μεγάλης ποσότητας νερού στους Καουσάδες μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταυθμευμένα αυτοκίνητα αυτοκίνητα και σε σπίτια, που ευτυχώς όμως ήταν ακατοίκητα.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια και έχουν γεμίσει με λάσπη κάνοντας το χωριό να είναι προσωρινό μη προσβάσιμο.

Τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έχουν προκληθεί στην Κέρκυρα αποτυπώνονται στις εικόνες του Forecast Weather Greece, που δείχνει ένα ρέμα πλάι σε κατοικημένη περιοχή να έχει φουσκώσει.

Δέντρα καλύφθηκαν από το νερό στη Θεσπρωτία

Αποκαλυπτική της καταστροφής που έχει σημειωθεί από τον μεγάλο όγκο βροχής που έπεσε είναι η κατάσταση στον Καλαμα Θεσπρωτίας όταν o κάμπος της περιοχής σκεπάστηκε από νερό με τς κορυφές των μικρών δέντρων να χάνονται κάτω από τα λασπόνερα. Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας με τα μανταρίνια.

Τρεις ημέρες με ατελείωτες βροχές

Στα βορειοδυτικά προβλέπονται βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Θα βρέξει και σε άλλες περιοχές στα δυτικά και τα βόρεια. Και το Σάββατο στα δυτικά θα συνεχιστούν οι βροχές με μικρότερη όμως ένταση, σταδιακά τα φαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα επιστρέψει μετά από 10 ημέρες περίπου στα κανονικά επίπεδα. Με λίγες βροχές και δυτικούς ανέμους. Από Τρίτη όμως ξανά νοτιάδες αρκετές βροχές και πάλι στα δυτικά όμως και σε άλλες περιοχές και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Εβδομήντα χιλιοστά βροχής στο Πάπιγκο

Ήδη μέχρι τις 6 το πρωί είχαν πέσει σήμερα άλλα 50 χιλιοστά βροχής στην Κόνιτσα και 70 στο Πάπιγκο ανεβάζοντας το συνολικό ποσό βροχής τις τελευταίες τρεις ημέρες σε πάνω από 330 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο της βροχής που πέφτει όλο το χρόνο.

Το ιστορικό γεφύρι της Βροσίνας άντεξε στην τεράστια πίεση των χειμάρρων, την ώρα που τα Μαστοροχώρια Ιωαννίνων, παραμένουν χωρίς ρεύμα με τα συναργεία να εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Στην Καστοριά υπερχείλισε σε πολλά σημεία ο Αλιάκμονας και μάλιστα ισχύει προσωρινή απαγόρευση κατανάλωσης νερού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται το χωριό του Γράμμου στην Καστοριά, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ωρών προκάλεσαν την υπερχείλιση του Αλιάκμονα, οδηγώντας στον εγκλωβισμό πέντε κτηνοτρόφων μαζί με τα κοπάδια τους.

Από υπερχείλιση ποταμού πλημμύρισαν καλλιέργειες φασολιών και καλαμποκιών στο δήμο Άργους Ορεστικού ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς ειδικά στην περιοχή του Νεστορίου.

Επιπλέον, έκτακτη διακοπή πόσιμου νερού επιβλήθηκε στις τοπικές κοινότητες Πενταβρύσου, Αυγής, Υψηλού και Βέργας, αλλά και σε Νεστόριο, Καλοχώρι και Πτελέα, καθώς και πτώσεις βράχων σε σημεία.

Στα Κανάλια πτώση δέντρου έκοψε καλώδια, ενώ διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Νεράιδας – σαγιάδας προκάλσε υπερχείλιση του ποταμού Καλαμά.

Μετά από 30 ώρες βροχόπτωσης υπερχείλιση σημειώθηκε και στην περιοχή της Μονής Στομίου, ενώ χωρίς ρεύμα παραμένουν περιοχές της Κόνιτσας.