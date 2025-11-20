Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν το Ιόνιο και την Ηπειρο και έχουν προκαλέσει έντονα προβλήματα στην περιοχή

Αργά το βράδυ της Τετάρτης, η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε κατολίσθηση στην περιοχή Μηλιωτάδες, στο Ζαγόρι, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί προσωρινά η κυκλοφορία.

Η επέμβαση του Δήμου υπήρξε άμεση, καθώς μηχάνημα έργου έσπευσε στο σημείο και απομάκρυνε τις πέτρες και τα φερτά υλικά από το οδόστρωμα, αποκαθιστώντας την πρόσβαση

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Διασώσεις και απεγκλωβισμοί

Τρεις ώρες χρειάστηκαν τα σωστικά συνεργεία για να απεγκλωβίσουν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων από ορεινό και ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στο Καβαλάρι Ζαγορίου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως «ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική».

Οι δύο πολίτες —ένας βοσκός και η σύζυγός του— είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων και στελέχη της 5ης ΕΜΑΚ.

Με ειδικό εξοπλισμό κατάφεραν να τους απομακρύνουν μέσα από τα ορμητικά νερά του ρέματος, που είχαν κόψει κάθε δυνατότητα διέλευσης.

Στους Μελισσουργούς, άλλοι δύο κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Εικόνες καταστροφής στον Αλιάκμονα

Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη κακοκαιρία στην Καστοριά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δήμο Νεστορίου. Η υπερχείλιση του Αλιάκμονα μετέτρεψε τον χώρο του ιστορικού River Party σε μια απέραντη έκταση λάσπης, με τα ορμητικά νερά να καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή όπου κάθε καλοκαίρι φιλοξενούνται χιλιάδες κατασκηνωτές.

Η εικόνα του άλλοτε ζωντανού και πολύχρωμου φεστιβάλ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νεολαία, έχει δώσει τη θέση της σε ένα τοπίο πλήρους καταστροφής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταγράφουν τις ζημιές και να προετοιμάζονται για νέα κύματα κακοκαιρίας.