Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε Ήπειρο και Κέρκυρα, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και ρέματα που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Μηνύματα από το 112 στάλθηκαν σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία, που καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα #Μετεώρων στην Περιφερειακή Ενότητα #Τρικάλων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Φιλιατών της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσπρωτίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως την Σαγιάδα, η περιοχή μετρά πληγές ενώ όσο περνούν οι ώρες τα προβλήματα γίνονται μεγαλύτερα και οι ζημιές περισσότερες. Η κακοκαιρία χτυπά με ένταση όλη την περιοχή του Ζηρού που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τις φωτιές αναφέρει το epiruspost.gr.

Δρόμοι έχουν χαθεί κάτω από νερά, ρέματα έγιναν ποτάμια, από τα βουνά κατεβαίνουν χώματα, νερά και φερτά υλικά κάνοντας τους δρόμους αδιάβατους.

Υπάρχει αυστηρή σύσταση της Πολιτικής Προστασίας για περιορισμό των μετακινήσεων καθώς η κατάσταση αλλάζει από την μια στιγμή, ενώ 60 μηχανήματα δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στην Άρτα:

Στην Πρέβεζα, όπως μεταδίδει το onprevezanews, ο δρόμος που συνδέει την Παλαιά με τη Νέα Φιλιππιάδα έχει κλείσει προσωρινά λόγω του όγκου νερού και των φερτών υλικών. Δήμος, Αστυνομία και Πυροσβεστική παραμένουν σε συνεχή επιφυλακή.

Δρόμοι, υπαίθριοι χώροι και δημοτικές υποδομές έχουν καλυφθεί πλήρως από το νερό. Ανάμεσά τους το Δημοτικό Στάδιο Φιλιππιάδας, όπου ολόκληρος ο αγωνιστικός χώρος έχει εξαφανιστεί κάτω από τόνους νερού.

Δύσκολη η κατάσταση στην Κέρκυρα

Η βόρεια πλευρά της Κέρκυρας έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με Δήμο και Περιφέρεια να ζητούν να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι αθλητικές διοργανώσεις του Σαββατοκύριακου έχουν αναβληθεί, ενώ άνδρες της 5ης ΕΜΑΚ μεταφέρονται από τα Ιωάννινα με εξοπλισμό διάσωσης.

Το χωριό Καρουσάδες έχει αποκλειστεί, μετά από κατολίσθηση που προκάλεσε και την κατάρρευση ακατοίκητου διώροφου κτηρίου. Στο Σιδάρι οι δρόμοι έγιναν ρέματα, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται σε Καρουσάδες και Βελονάδες.