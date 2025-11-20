Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 29χρονου που ομολόγησε ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο οδηγό στον Νέο Κόσμο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Έντεκα δευτερόλεπτα αγριότητας

Το σοκαριστικό βίντεο που δημοσίευσε το MEGA αποτυπώνει καρέ–καρέ την επίθεση. Το αυτοκίνητο του 58χρονου φαίνεται να στρίβει στη Σουλιέ, όταν εγκλωβίζεται από διερχόμενα οχήματα. Ο 29χρονος, αντιλαμβανόμενος ότι το θύμα έχει ακινητοποιηθεί, σταθμεύει με ψυχραιμία τη μοτοσικλέτα του και τρέχει προς το παράθυρο του οδηγού.

Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, ο δράστης καταφέρει τουλάχιστον 15 χτυπήματα στο πρόσωπο και το σώμα του άνδρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το χέρι του «δούλευε σαν κομπρεσέρ», ενώ ακόμη και όταν ο 58χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του, ο 29χρονος συνέχισε να τον χτυπά με ακραία βιαιότητα.

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, με σειρά περιστατικών επιθέσεων και επεισοδίων, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούσαν πλημμελήματα, επιτρέποντάς του τελικά να παραμένει ελεύθερος.

Χρονολόγιο ενδεικτικών υποθέσεων:

2022

Μάρτιος – Ξυλοδαρμός 35χρονου στον Νέο Κόσμο

Οκτώβριος – Επίθεση σε δημοτικούς αστυνομικούς στην Ακρόπολη

2023

Ιούνιος – Απειλές και εξύβριση υπαλλήλων μεταφορικής εταιρείας στον Ταύρο

2025

19 Οκτωβρίου – Ξυλοδαρμός αλλοδαπού στον Νέο Κόσμο

20 Οκτωβρίου – Ξυλοδαρμός και επίθεση με κοπίδι σε τρία άτομα από τη Νιγηρία, επίσης στον Νέο Κόσμο

Νοέμβριος – Θανάσιμος ξυλοδαρμός του 58χρονου οδηγού

Παράλληλα, έχει συλληφθεί και για επικίνδυνη οδήγηση και κλοπή μοτοσικλέτας, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέβαζε βίντεο επιδεικνύοντας τις «ικανότητές» του σε επιθέσεις.

Ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

Η δικογραφία που σχηματίστηκε είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική. Οι αρχές αποδίδουν στον 29χρονο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ένα από τα βαρύτερα κακουργήματα του Ποινικού Κώδικα.

Το προφίλ του 29χρονου

Ο 29χρονος με καταγωγή από την Αλβανία φαίνεται να έκανε διάφορες παραβάσεις στους δρόμους, τόσο σούζες με τη μηχανή και χωρίς κράνος, όσο και οδήγηση πάνω από το όριο ταχύτητας.

Σε δρόμο με όριο τα 80 χιλιόμετρα εκείνος οδηγούσε αμάξι με 160. Ο λόγος για τον 29χρονο που ομολόγησε ότι γρονθοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο άνδρα στον Νέο Κόσμο επειδή, όπως είπε, του έκλεισε τον δρόμο.

Επίσης, το προφίλ του στα social media είναι γεμάτο με βίντεο από πυγμαχίες, ενώ και ο ίδιος συμμετείχε σε αγώνες πάλης. Μάλιστα, ο ίδιος σύμφωνα με μαρτυρίες, είναι οξύθυμος και παραβατικός, είχε το παρατσούκλι «Αετός», και από το 2022 μέχρι και σήμερα έχει σε βάρος του τουλάχιστον τρεις δικογραφίες για παρόμοια περιστατικά ξυλοδαρμών.

Ο 29χρονος είναι πατέρας ενός μικρού παιδιού, ενώ η σύντροφός του είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους.

Επίθεση με κοπίδι

Έναν μήνα πριν, στις 20 Οκτωβρίου, επιτέθηκε με κοπίδι σε τρεις ανθρώπους, γιατί το φορτηγό που οδηγούσαν χτύπησε καταλάθος τον καθρέφτη του.

Το ένα από τα τρία θύματα που δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές από τον 29χρονο νταή, μίλησε αποκλειστικά στο Live News. «Θα είχε σκοτώσει πριν έναν μήνα άλλους δύο. Το μόνο που θα σας πω είναι πως από το πέσιμο και από τις κλωτσιές και τις μπουνιές, δεν έχει συνέλθει ακόμη. Είχα κάταγμα στο κεφάλι και είχα μώλωπες στο μάτι. Στο μάτι έκανα 15 μέρες να ξαναδώ».

Κι όλα αυτά για μία παρεξήγηση στον δρόμο. Για έναν σπασμένο καθρέφτη ο νεαρός βγήκε εκτός εαυτού, τους ακολούθησε και έξω από το σούπερ μάρκετ που σταμάτησαν για να παραδώσουν το εμπόρευμα, τους επιτέθηκε κρατώντας κοπίδι.

«Κι όπως κατέβηκε από το αμάξι κράταγε και έναν σουγιά, δεν ξέρω εάν το ξέρετε, ένα κοπίδι. Του είπα ‘ηρέμησε, ρε φίλε. Να τα βρούμε. Σε έναν καφέ θα τα βρούμε’. Αλλά όχι τα είχε βάλει με τον άλλον, τον συνάδελφο. Πάνω στον τσακωμό κατά τύχη, του χτυπάει το χέρι που κράταγε το κοπίδι και του έπεσε το κοπίδι. Και ξεκινά και τον γρονθοκοπά και τον ρίχνει κάτω και τον χτύπαγε. Ανέβηκα εγώ πάνω να τον σώσω, να τον γλιτώσω και όπως τον τράβηξα για να τον πάρω τον άνθρωπο, άρχισε και μου έριχνε εμένα μπουκέτα».

Τον χτυπούσε με τόση μανία στο πρόσωπο και το σώμα που όταν κουράστηκε άρχισε να τον κλωτσά στα πόδια. Τότε ήταν που μπήκε ο πατέρας του στη μέση για να τους χωρίσει, αντιλαμβανόμενος πως ο γιος του ήταν σε κατάσταση αμόκ. «Και όρμηξε ο πατέρας του και άλλο ένα παιδί εκεί από το μαγαζί και τον διώξανε, τον πήραν από πάνω μου. Αλλιώς θα είχα μείνει εκεί. Δεν θα μιλάγαμε αυτήν την στιγμή. Ήταν σαν ‘λυσσασμένο’ σκυλί. Η Αστυνομία που ήρθε δεν μπορούσε να τον ‘κάνουν’ καλά. Τέσσερις αστυνομικοί».

Αυτός ο άνθρωπος, έναν μήνα μετά, ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 58χρονο άνδρα που δυστυχώς ήταν μόνος και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να τον βοηθήσει, σε αντίθεση με το πρώτο περιστατικό που για καλή τους τύχη υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες που τον σταμάτησαν. «Και ήρθε ένας συνάδελφός μας, τρίτος συνάδελφος, για να πάρει το αμάξι να συνεχίσει τη δουλειά και του λέει ‘τι έκανες ρε στα παιδιά; Τι σου φταίξανε;’ και όπως ήταν έτσι φεύγει από τους αστυνομικούς, τον πιάνει και τον άλλον και του ρίχνει δύο μπουκέτα. Κάτω και αυτός. Και οι αστυνομικοί δεν του είχαν βάλει χειροπέδες, δεν του είχαν βάλει τίποτα».

Ο ίδιος νεαρός, μία μέρα πριν από αυτό το περιστατικό στις 19 Οκτωβρίου, ξυλοκόπησε άγρια έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής χωρίς κανέναν λόγο.