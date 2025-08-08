Η μαμά της Κυριακής Γρίβα μιλάει στο Grace και βάζει σκοπό ζωής να βοηθήσει κάθε γυναίκα μέχρι να «συναντήσει» την κόρη της

Ενάμιση χρόνο και μία ισόβια -χωρίς ελαφρυντικό- καταδικαστική απόφαση μετά, για τον γυναικοκτόνο της Κυριακής Γρίβα που τη μαχαίρωσε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, μπορεί άραγε να ησυχάσει η ψυχή της μητέρας της; Το ραντεβού μας ήταν σε μια πλατεία της Νίκαιας. Με κέρασε καφέ και καθίσαμε σ’ ένα παγκάκι. Της ζήτησα να την πάρω μια αγκαλιά, μήπως και καταφέρω να ξεφορτώσω από εκείνη ψήγματα πόνου. Αυταπάτες!
Το βλέμμα της καθαρό από τα πολλά δάκρυα και την αδυσώπητη απώλεια. Ήταν από τις λίγες φορές που δεν ήξερα τι να ρωτήσω, όσο προετοιμασμένη και αν ήμουν. Οι ερωτήσεις μου ήταν ατάκτως ερριμένες. Οι απαντήσεις της ποταμός… Ήταν κύκλοι που περνούσαν από τον πόνο, στο θυμό, ξανά στον πόνο και κατέληγαν πάντα σ’ αυτό που της χαϊδεύει την ψυχή: στην ανάγκη της να βοηθήσει όσες περισσότερες γυναίκες μπορεί μέχρι «να συναντήσει» την Κυριακή. Το νινί της, όπως το έλεγε. Μιλήσαμε στον ενικό, όχι από έλλειψη σεβασμού αλλά γιατί μού επέτρεψε να νιώσω δικός της άνθρωπος. Όποτε τα λόγια σκόνταφταν στον αδιανόητο πόνο, κλείναμε την ηχογράφηση. Και μόλις η φωνή της γινόταν ξανά δυνατή, συνεχίζαμε.
Μέσα από τη συνέντευξη αυτή ζήσαμε μαζί της, από κοντά, χειροπιαστά μια μέρα από τη ζωή, τις σκέψεις της, την πραγματικότητα, τα συναισθήματα, της Δέσποινας Καλλέα. Όχι! Της μητέρας της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, Θανάση Κουρελή μπροστά από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων. Εκεί που κανένας δεν την βοήθησε. Έτσι συστήνεται ο πόνος.
Ισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό για τον δολοφόνο της Κυριακής. Πώς αισθάνεσαι μετά την απόφαση του δικαστηρίου;
Μετά την απόφαση αισθάνομαι ελαφρώς δικαιωμένη. Και λέω «ελαφρώς» γιατί η μόνη δικαιοσύνη για μένα θα ήταν το παιδί μου να είναι εδώ. Να μην είχε γίνει το κακό ή να το προλάβαιναν, και ας ήμουν σε ένα νοσοκομείο και να παρακαλώ το Θεό να γίνει το παιδί μου καλά. Αλλά έτσι επέλεξαν κάποιοι άλλοι για τη ζωή. Έτσι επέλεξε ο δολοφόνος και όχι ο Θεός. Έτσι επέλεξε ο αστυνομικός φρουρός. Βρέθηκε ένας άνθρωπος να καρφώσει στο στήθος του παιδιού μου πέντε φορές το μαχαίρι και κανένας δεν τη βοήθησε. Γιατί το παιδί μου τα έκανε όλα σωστά. Άκουσε όλες αυτές τις καμπάνιες, χρησιμοποίησε όλες αυτές τις εφαρμογές, ακολούθησε τα πρωτόκολλα και έκανε αυτό που την παρότρυναν. Πήγε σε ένα αστυνομικό τμήμα να καταγγείλει την κακοποίησή της που δυστυχώς, ήταν ένα αστυνομικό τμήμα - οφθαλμαπάτη. Εκεί αντιμετώπισαν την Κυριακή τελείως γραφειοκρατικά, μάλλον ούτε καν γραφειοκρατικά, ούτε καν το πρωτόκολλο. Οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί δεν θέλησαν; Βαριόντουσαν; Δεν ήθελαν να ανακατευτούν; Η Κυριακή ήταν η πολλοστή γυναίκα, που κατήγγειλε κακοποίηση στο συγκεκριμένο τμήμα, όμως αυτοί οι αστυνομικοί δεν θέλησαν να ενεργήσουν όπως έπρεπε. Σκέψου πόσες άλλες έχουν πάει και τις αντιμετωπίζουν γραφικά! Ούτε καν σαν γραφικές περιπτώσεις, απλά αδιάφορα…