Σημαντικά νέα για τη θεραπεία της παχυσαρκίας αλλά και για της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH ή γνωστή ως νόσου του λιπώδους ήπατος) ανακοίνωσε η Novo Nordisk στις αρχές του Νοεμβρίου. Ειδικότερα, στο ετήσιο συνέδριο ObesityWeek® που πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της μεγάλης κλινικής μελέτης STEP UP, όπου σκεύασμα της εταιρείας με βάση τη σεμαγλουτίδη –σε δόσεις 2,4 mg και 7,2 mg– δεν συμβάλλει μόνο σε εντυπωσιακή απώλεια βάρους, αλλά βοηθά επίσης τα άτομα με παχυσαρκία να πετύχουν υγειονομικούς στόχους που σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο επιπλοκών, όπως καρδιαγγειακή νόσος, νεφρικές βλάβες και ηπατικά προβλήματα.

Παράλληλα η Novo Nordisk παρουσίασε δεδομένα από μια άλλη μεγάλη μελέτη, για τη σοβαρή ηπατική πάθηση MASH, η οποία θεωρείται σήμερα μία από τις μεγαλύτερες «σιωπηλές» απειλές για την υγεία, καθώς επηρεάζει πάνω από 250 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και συχνά εξελίσσεται χωρίς συμπτώματα, μέχρι να προκαλέσει μη αναστρέψιμη ηπατική ίνωση ή ακόμη και ηπατική ανεπάρκεια.

Πέρα από το αδυνάτισμα – Στόχος η μείωση κινδύνου σοβαρών παθήσεων

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης STEP UP είναι ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες για το ποιες παράμετροι πρέπει να παρακολουθούν οι γιατροί στη θεραπεία της παχυσαρκίας. Συνήθως, η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας κρινόταν απλά από το πόσο βάρος χάνει κάποιος. Η ομάδα της STEP UP όμως δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι κρίσιμοι στόχοι, όπως ο δείκτης μάζας σώματος (BMI) και ο λόγος περιφέρειας μέσης προς ύψος, οι οποίοι συνδέονται πιο άμεσα με τον κίνδυνο σοβαρών ασθενειών.

Η νέα ανάλυση έδειξε πως όσοι λάμβαναν σκευάσματα σεμαγλουτίδης είχαν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να πετύχουν δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) κάτω από 27 και λόγο μέσης προς ύψος κάτω από 0,53 – στόχοι που θεωρούνται ενδείξεις χαμηλότερου κινδύνου για καρδιομεταβολικές επιπλοκές. Τα ποσοστά επιτυχίας έφτασαν το 19,5% για τη δόση των 7,2 mg και το 13,2% για τη δόση των 2,4 mg, ενώ στην ομάδα του placebo κανένας συμμετέχων δεν έφτασε αυτούς τους στόχους.

Επίσης, όσοι πέτυχαν και τους δύο στόχους εμφάνισαν βελτίωση σε τουλάχιστον δύο καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου, όπως η αρτηριακή πίεση, η χοληστερόλη και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Πάνω από τους μισούς βελτίωσαν και τους τέσσερις βασικούς παράγοντες, κάτι που θεωρείται ένδειξη πολύ χαμηλού καρδιαγγειακού κινδύνου.

«Τα νέα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν σκευάσματα σεμαγλουτίδης αυτής της δοσολογίας και πετυχαίνουν στόχους σε ΒΜΙ και μέση, βλέπουν σημαντική βελτίωση και στους καρδιαγγειακούς τους δείκτες», δήλωσε ο Emil Kongshøj Larsen της Novo Nordisk. Όπως σημείωσε, η μελέτη έδειξε και ότι η υψηλότερη δόση των 7,2 mg οδήγησε σε μέση απώλεια βάρους 21%, με 1 στους 3 συμμετέχοντες να χάνει 25% του βάρους του.

Η νέα δόση των 7,2 mg βρίσκεται ήδη υπό αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. Η απόφαση στην Ευρώπη αναμένεται κοντά στο τέλος του έτους, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση και στον FDA των ΗΠΑ.

Νέα στοιχεία και για τη νόσο MASH στο ετήσιο Liver Meeting®

Η Novo Nordisk παρουσίασε παράλληλα δεδομένα από μια άλλη μεγάλη μελέτη, αυτή τη φορά για τη σοβαρή ηπατική πάθηση MASH (μεταβολική δυσλειτουργία–σχετιζόμενη στεατοηπατίτιδα). Η νέα ανάλυση από τη μελέτη ESSENCE έδειξε ότι η σεμαγλουτίδη 2,4 mg μπορεί να βελτιώσει δείκτες ηπατικής υγείας ακόμη και όταν η απώλεια βάρους είναι μικρή. Δηλαδή, το φάρμακο φαίνεται να δρα και με άλλους μηχανισμούς πέρα από την απλή μείωση βάρους.

Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση στις τιμές της ALT, ενός ενζύμου που συνδέεται με ηπατική βλάβη, συγκριτικά με το placebo. Η βελτίωση αυτή παρατηρήθηκε ακόμα και σε όσους έχασαν λιγότερο από 2% του σωματικού τους βάρους.

Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί ασθενείς στη θεραπευτική ομάδα έδειξαν ιστολογική βελτίωση στη φλεγμονή του ήπατος, έναντι μόλις 25,8% στην ομάδα του placebo.

Ο καθηγητής Philip Newsome δήλωσε ότι τα ευρήματα αυτά «δίνουν νέα στοιχεία για έναν μηχανισμό δράσης της σεμαγλουτίδης που δεν βασίζεται αποκλειστικά στην απώλεια βάρους», γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για μια ασθένεια όπως η MASH.

Μια νόσος που συνδέεται με παχυσαρκία και διαβήτη

Η Στεατοηπατίτιδα (MASH) συχνά συνδέεται με παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2 και καρδιομεταβολικά προβλήματα. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 40% των ανθρώπων με MASH έχουν διαβήτη τύπου 2 και περισσότεροι από 8 στους 10 ζουν επίσης με παχυσαρκία. Ταυτόχρονα, σχεδόν 90% των ασθενών παραμένουν αδιάγνωστοι στα πρώτα στάδια, όταν η νόσος μπορεί ακόμη να αντιμετωπιστεί.

Η σεμαγλουτίδη 2,4 mg έχει ήδη λάβει επιταχυνόμενη έγκριση από τον FDA για άτομα με MASH και μέτρια έως προχωρημένη ίνωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβεβαιωθούν τα μακροπρόθεσμα οφέλη στη φάση 3 της μελέτης ESSENCE, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2029.

Όπως και στις άλλες ενδείξεις, οι πιο συχνές παρενέργειες της σεμαγλουτίδης είναι γαστρεντερικές, όπως ναυτία, διάρροια, εμετός και δυσκοιλιότητα, καθώς και πονοκέφαλος ή κόπωση. Το φάρμακο φέρει επίσης προειδοποίηση για τον κίνδυνο ανάπτυξης όγκων του θυρεοειδούς και δεν συνιστάται σε άτομα με σχετικό οικογενειακό ιστορικό.

Υπενθυμίζεται ότι η Novo Nordisk έλαβε έγκριση για τη σεμαγλουτίδη ως θεραπεία της στεατοηπατίτιδας που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία πριν περίπου από 3 μηνές από τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και ποτών FDA.

Σύμφωνα με τις απόψεις οικονομικών αναλυτών, η έγκριση του φαρμάκου για την θεραπεία της νόσου του λιπώδους ήπατος μπορεί να δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην θεραπεία της Novo Nordisk για την παχυσαρκία αφού είναι πλέον το μόνο φάρμακο για την απώλεια βάρους που έχει λάβει μια τέτοια έγκριση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έγκριση αυτή αφορά αυτή τη στιγμή μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά είναι γνωστό πως η εταιρεία έχει υποβάλλει τα δεδομένα για να λάβει αντίστοιχη έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.