Ακόμη μία υπόθεση revenge porn βγήκε στο φως της δημοσιότητας, για την οποία η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ενός 19χρονου την Τρίτη (11/11/2025) που απειλούσε και εκβίαζε την ανήλικη πρώην σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από καταγγελία της ανήλικης η οποία διατηρούσε σχέση με τον 19χρονο από τον περασμένο Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Όπως κατέθεσε η ίδια, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, έπεσε θύμα revenge porn αφού ο νεαρός και πρώην σύντροφός της την απειλούσε επειδή δεν αποδεχόταν το ότι εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν.

Όπως ανέφερε η 17χρονη, ο 19χρονος της ασκούσε ψυχολογική πίεση και έκανε πολλά σκηνικά ζήλιας, με αποτέλεσμα να του ζητήσει να διακόψουν τη σχέση τους.

Ο δράστης, ωστόσο, μη αποδεχόμενος τη διακοπή της σχέσης και αδιαφορώντας για το νεαρό της ηλικίας της, ξεκίνησε να την απειλεί έως και την ημέρα υποβολής της μήνυσης που κατέθεσε εναντίων του.

Μάλιστα ο 19χρονος έστελνε συνεχόμενα μηνύματα και έπαιρνε τηλέφωνο την ανήλικη, απειλώντας την ότι θα μοιραστεί με φίλους της και την οικογένειά της βίντεο σεξουαλικής τους συνεύρεσης.

Δεν δίστασε σε άλλο σημείο να της πει ότι θα αυτοκτονήσει και ότι θα προκαλέσει κακό στην ίδια ή σε πρόσωπα του περιβάλλοντός της, ασκώντας της τεράστια ψυχολογική πίεση και προκαλώντας φόβο.

Έτσι, αφού η 17χρονη κατέθεσε μήνυση και κατόπιν διακριτικής παρακολούθησης και αστυνομικής προανάκρισης, ο 19χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας από Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, το πρωί της Τρίτης.

Από την διενέργεια την κατ’ οίκον έρευνας που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, περιέχων μία κάρτα SIM.

Σε βάρος του 19χρονους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτ/κων Αθηνών. Παράλληλα, το κατασχεθέν ψηφιακό πειστήριο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.