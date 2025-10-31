Σοκ προκαλεί η υπόθεση σύλληψης ενός 71χρονου προπονητή ομαδικού αθλήματος, ο οποίος φέρεται να κακοποίησε κατ’ επανάληψη ανήλικη αθλήτρια, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, κατόπιν εντάλματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο 71χρονος κατηγορείται ότι, καταχρώμενος τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως προπονητής, προέβη κατ’ εξακολούθηση σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος της ανήλικης αθλήτριας. Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν στο πλαίσιο της αθλητικής δραστηριότητας του κοριτσιού, σε χρονικό διάστημα που εξετάζεται από τις αρχές.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση προκαταρκτικής έρευνας και τη συγκέντρωση μαρτυρικού και αποδεικτικού υλικού. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή.

Η κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 71χρονος είναι ιδιαιτέρως σοβαρή και επισύρει πολυετή κάθειρξη, καθώς αφορά κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση — αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Οι αρχές ερευνούν αν υπάρχουν και άλλα ενδεχόμενα θύματα στο περιβάλλον του προπονητή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η δράση του ήταν μεμονωμένη ή συστηματική.