Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) πρόκειται να ανακοινώσει την πλήρη απαγόρευση της συμμετοχής Transgender αθλητριών στις γυναικείες κατηγορίες των ολυμπιακών αθλημάτων. Ωστόσο, η ίδια δηλώνει ότι «δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση».

Το δημοσίευμα των The Times ανέφερε ότι στα μέλη της ΔΟΕ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Λοζάνη, παρουσιάστηκαν τα αρχικά ευρήματα μιας μελέτης σχετικά με τα μόνιμα φυσικά πλεονεκτήματα που έχουν οι άνδρες από τη γέννησή τους.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η απαγόρευση ενδέχεται να ανακοινωθεί στις αρχές του επόμενου έτους, πιθανώς σε συνεδρίαση της ΔΟΕ κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Φεβρουαρίου, που θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο-Κορτίνα.

Η έκθεση της Θόρντον

Μέχρι τώρα, η ΔΟΕ έχει προσφέρει στους αθλητές μη δεσμευτικές οδηγίες σχετικά με το ζήτημα των τρανσέξουαλ γυναικών που αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών, αλλά έχει επιτρέψει σε μεμονωμένα αθλήματα να θεσπίσουν τις δικές τους πολιτικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση στη Λωζάνη συμμετείχε η ιατρική και επιστημονική διευθύντρια Δρ Τζέιν Θόρντον, πρώην κωπηλάτρια, η οποία παρουσίασε επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αθλητές που γεννήθηκαν άνδρες διατηρούν φυσικά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για τη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης.

Η ΔΟΕ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι η Θόρντον είχε παρουσιάσει τα αρχικά ευρήματα της μελέτης την περασμένη εβδομάδα, αλλά πρόσθεσε: «Η ομάδα εργασίας συνεχίζει τις συζητήσεις της σχετικά με το θέμα αυτό και δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σε εύθετο χρόνο».

Η θέση της Κόβεντρι και το παράδειγμα του στίβου

Η Κίρστι Κόβεντρι, η οποία εξελέγη νέα πρόεδρος της ΔΟΕ τον περασμένο Μάρτιο, δήλωσε τον Ιούνιο ότι υπήρχε «συντριπτική υποστήριξη» μεταξύ των μελών της ΔΟΕ για την «προστασία της γυναικείας κατηγορίας». Μία από τις πρώτες ενέργειές της ως προέδρου ήταν η σύσταση μιας ομάδας εργασίας που θα εξετάσει το ζήτημα.

Η Κόβεντρι δήλωσε: «Κάθε άθλημα είναι ελαφρώς διαφορετικό, αλλά υπήρχε σχεδόν ομόφωνη άποψη ότι η ΔΟΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο να φέρει όλους μαζί για να προσπαθήσουν να βρουν μια ευρεία συναίνεση, και αυτό είναι που θα καθοδηγήσει την ομάδα εργασίας».

Ορισμένοι αθλητικοί φορείς, ιδίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Στίβου, έχουν επιβάλει πλήρη απαγόρευση σε αθλητές που έχουν περάσει την εφηβεία ως άνδρες αλλά έχουν μεταβεί σε γυναίκες. Τον Σεπτέμβριο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Στίβου καθιέρωσε υποχρεωτικό τεστ ή εξέταση αίματος για όλες τις αθλήτριες, προκειμένου να καθοριστεί η καταλληλότητά τους για την κατηγορία των γυναικών.

Η Ομοσπονδία του σκι και του σνόουμπορντ, η FIS, εισήγαγε επίσης την ίδια πολιτική υποχρεωτικού τεστ SRY – το οποίο εντοπίζει το Y χρωμόσωμα που βρίσκεται στους άνδρες – τον Σεπτέμβριο.

Οι υποθέσεις Κελίφ και Τινγκ που αλλάζουν τα δεδομένα

Η World Boxing, εισήγαγε επίσης υποχρεωτικές εξετάσεις φύλου μετά το σάλο που προκάλεσαν οι πυγμάχοι Ιμάν Κελίφ και Λι Γιου Τινγκ. Και οι δύο γυναίκες κέρδισαν χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πέρυσι. Ωστόσο, αποκλείστηκαν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του προηγούμενου έτους, που διεξήχθη υπό την ευθύνη του διασυρμένου πρώην οργανισμού International Boxing Association (IBA). Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αμφότερες φέρεται να απέτυχαν στις εξετάσεις επιλεξιμότητας φύλου.

Ούτε η Λιν ούτε η Κελίφ αυτοπροσδιορίζονται ως τρανσέξουαλ ή ίντερσεξ και αμφότερες έλαβαν άδεια από τη ΔΟΕ να αγωνιστούν στο Παρίσι. Τότε, η ΔΟΕ δήλωσε ότι οι αθλήτριες ήταν επιλέξιμες για την κατηγορία γυναικών εάν ήταν καταχωρημένοι ως γυναίκες στα διαβατήριά τους. Η ΔΟΕ διοργάνωσε τους αγώνες πυγμαχίας στο Παρίσι μετά την αφαίρεση του ρόλου της IBA ως επίσημης διεθνούς ομοσπονδίας του αθλήματος.

Η νέα πολιτική της ΔΟΕ αναμένεται επίσης να καλύψει τους αθλητές με διαφορές στην ανάπτυξη του φύλου (DSD), οι οποίοι μπορεί να έχουν χρωμοσώματα που συνήθως συνδέονται με το ανδρικό ή το γυναικείο φύλο, αλλά παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ή έχουν υψηλότερα επίπεδα ορμονών που συνδέονται με το αντίθετο φύλο.