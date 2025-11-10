Η Ελένη Γκρήγκοβιτς, κοινοβουλευτική συντάκτρια στο «ΒΗΜΑ», περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είπαν στις καταθέσεις τους στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Λευτέρης Αυγενάκης και Μάκης Βορίδης. Οι αντεγκλήσεις, οι πιεστικές ερωτήσεις και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καταθέσεις των πρώην υπουργών και οι νέοι μάρτυρες που θα δώσουν απαντήσεις» θα ακούσετε:

0:29 Η διαμάχη του Μάκη Βορίδη με τον Γρηγόρη Βάρρα.

3:54 Τι είπε ο πρώην υπουργός για τη συγκατάθεσή του στην εφαρμογή της τεχνικής λύσης.

4:52 Οι ερωτήσεις που «στρίμωξαν» περισσότερο τον Μάκη Βορίδη.

6:56 Το περιεχόμενο της κατάθεσης του Λευτέρη Αυγενάκη.

8:03 Η στοχοποίηση Αυγενάκη από την Παρασκευή Τυχεροπούλου και η απάντηση τού πρώην υπουργού.

9:08 Οι επόμενοι μάρτυρες που αναμένεται να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή.

10:41 Το κλίμα διεξαγωγής της Εξεταστικής Επιτροπής και το παρασκήνιο από τη Βουλή.

