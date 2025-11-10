Με ανάρτησή της στο Instagram η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης:

Εκτιμάται ότι πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν την ενίσχυση, η οποία κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για δικαιούχους που κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 5 Δεκεμβρίου 2025, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος (60% του ποσού που έλαβαν οι δικαιούχοι τη σεζόν 2024-2025) θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα, έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Προϋποθέσεις – Πώς συμπληρώνουμε την αίτηση

Τα νοικοκυριά για να εξασφαλίσουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές> myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

2. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα εξής:

Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης,

Το ονοματεπώνυμό του

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος.

Τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου) λαμβάνονται, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή πύλη myAADE.

3. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

4. Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρική ενέργεια, υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 15η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Προσοχή! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

5. Στην περίπτωση που στην πολυκατοικία, το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης θα κάνει χωριστές αιτήσεις, ως κάτοικοι μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτούν το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

6. Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) δε δικαιούνται και επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό.