Με τον τίτλο «Η αλλαγή δεν μπορεί να περιμένει» ( “ΕφΣυν”, 8 .11) ο Νίκος Μαραντζίδης με πληροφορεί πως δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

Μετά τα «Έμφυλα πάθη» με την υπογραφή του δίπλα στου Στάθη Καλύβα, στράφηκε στις μεταϋλιστικές αξίες του Τσίπρα, αφού στην αυτοβιογραφική χθεσινή συνέντευξή του -«για να γίνει περισσότερο κατανοητός»- προτιμά μια «βραχμανική» Αριστερά από την ελληνοπρεπή Δεξιά του αρθρογράφου της “Καθημερινής”.

Κι εφόσον στις διακυμάνσεις της πορείας του βίου του, είδε με «μεγαλύτερη συμπάθεια τις αγορές» ( sic), γιατί ο Τσίπρας να μην του κάνει τη χάρη;

Χρειάζεται σκληρή ιδεολογική σύγκρουση με την alt-right του Μητσοτάκη. Αν δεν την τολμήσει ο Μαραντζίδης, ποιος θα την κάνει ο Σακελλαρίδης;