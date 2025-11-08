Το «κέντρο συντονισμού» υπό την ηγεσία του αμερικανικού στρατού, το οποίο έχει αναλάβει την εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, αντικαθιστά το Ισραήλ ως τον μοναδικό επόπτη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον θύλακα, αναφέρει σχετικό δημοσίευμα της Washington Post.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, η μετάβαση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή και οι Ισραηλινοί παραμένουν απλά «συνομιλητές», ενώ οι αποφάσεις θα λαμβάνονται πλέον από το διευρυμένο όργανο, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η λήψη των αποφάσεων σχετικά με την ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα μεταφέρεται από τη COGAT —τη μονάδα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που ήταν υπεύθυνη για τη ρύθμιση και τη διευκόλυνση της βοήθειας στη Γάζα— στο Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC) που δημιουργήθηκε στο νότιο Ισραήλ, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα.

Σε δευτερεύοντα ρόλο το Ισραήλ ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια

Στο σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας, πηγές με γνώση του θέματος υποστήριξαν ότι η αλλαγή αυτή υποβιβάζει το Ισραήλ σε δευτερεύοντα ρόλο όσον αφορά τον καθορισμό του τρόπου και του είδους της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπορεί να εισέλθει στη Γάζα. Από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία στη Γάζα τον περασμένο μήνα, η ανθρωπιστική βοήθεια —αν και βελτιωμένη— παραμένει σημαντικά περιορισμένη από το Ισραήλ.

Περισσότερες από 40 χώρες και οργανισμοί εκπροσωπούνται στο κέντρο υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, και «ένα από τα οφέλη… του να τους φέρνεις όλους μαζί είναι ότι σου επιτρέπει πραγματικά να ξεχωρίζεις την αλήθεια από τη φήμη και να αποκτάς μια πιο καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει στο έδαφος, πού υπάρχουν και οι ανάγκες», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Πλοίαρχος του Ναυτικού Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Ελάχιστη βοήθεια έχει περάσει μέχρι τώρα

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα πάντα με την Washington Post, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν ανοίξει μόνο δύο σημεία εισόδου για τη μεταφορά βοήθειας προς τη Γάζα, με τo μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας να διέρχεται από το Κερέμ Σαλόμ στα νότια. Δεν έχουν γίνει απευθείας αποστολές προς τη βόρεια Γάζα από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πολλά από τα φορτηγά που τους επιτρέπεται να περάσουν, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, μεταφέρουν εμπορικά προϊόντα προς πώληση στις αγορές της Γάζας, προϊόντα που ελάχιστοι κάτοικοι έχουν χρήματα να αγοράσουν.

Το σημείο διέλευσης μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ, πάνω από τη Γέφυρα Άλενμπι στον Ιορδάνη —μέσω του οποίου περιμένουν να περάσουν μεγάλες ποσότητες βοήθειας— έχει παραμείνει κλειστό κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Η πλειονότητα των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από τη μεταφορά τροφίμων στη Γάζα εδώ και μήνες, καθώς το Ισραήλ επέβαλε νέους, σκληρότερους κανόνες καταχώρισης, τους οποίους οι οργανώσεις αρνήθηκαν να υπογράψουν.