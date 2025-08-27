Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις ΗΠΑ, με κοινή δήλωση τους αναγνώρισαν ότι ο λιμός στη Γάζα είναι μια «ανθρωπογενής κρίση» και προειδοποίησαν ότι η χρήση της πείνας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Στην κοινή δήλωση τους τα 14 μέλη του Συμβουλίου ζήτησαν άμεση, άνευ όρων και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες ομάδες, σημαντική αύξηση της βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την άμεση και άνευ όρων άρση όλων των περιορισμών στην παροχή βοήθειας από το Ισραήλ.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας – εκτός από τις ΗΠΑ – δήλωσαν ότι το Ισραήλ πρέπει να ανατρέψει την πορεία του στη Γάζα, ενώ παράλληλα εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο παγκόσμιο σύστημα παρακολούθησης της πείνας IPC, το οποίο επιβεβαίωσε την ύπαρξη λιμού στη Γάζα.

Συγκλονιστικά στοιχεία παρουσίασε η εκπρόσωπος της Γουιάνας

Η αναπληρωματική εκπρόσωπος της Γουιάνας στον ΟΗΕ, Τρισάλα Περσό, παρουσιάζοντας την κοινή δήλωση εξέφρασε την «αγωνία» της για τα ευρήματα της IPC σχετικά με τον λιμό και ανέφερε ότι αυτή είναι η «πρώτη φορά» που κηρύσσεται λιμός στη Μέση Ανατολή.

«Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από υποσιτισμό, πολλοί από τους οποίους είναι παιδιά. Είμαστε ανήσυχοι από την αναφορά ότι ο λιμός αναμένεται να επεκταθεί στην Ντέιρ Αλ Μπαλάχ και την Χαν Γιουνίς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα, σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, σχεδόν ενάμισι εκατομμύριο άνθρωποι αντιμετωπίζουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επισιτιστικής ανασφάλειας. Τουλάχιστον 132.000 παιδιά αναμένεται να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό από τώρα μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις συνεχίζουν επίσης να πλήττονται δυσανάλογα από τη σύγκρουση και συγκαταλέγονται μεταξύ των ευάλωτων ομάδων που, σύμφωνα με αναφορές, υποκύπτουν σε θανάτους που σχετίζονται με τον υποσιτισμό».

Η Περσό πρόσθεσε ότι: «Ο λιμός στη Γάζα πρέπει να σταματήσει αμέσως. Το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό και η απόφαση 2417 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 2018 πρέπει να εφαρμοστεί».