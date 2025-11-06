Με φόντο τον «καυγά» που έχει ξεσπάσει για τα «λουκέτα» σε δεκάδες υποκαταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και την εξαιρετικά δυσχερή οικονομική κατάσταση που βρίσκονται οι Δήμοι, ξεκινά σήμερα, Πέμπτη το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) στην Αλεξανδρούπολη.

«Αν δεν μιλήσεις με τον δήμαρχο, με ποιον θα μιλήσεις;»

«Δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Αν δεν μιλήσεις με τον δήμαρχο σε μια περιοχή, με ποιον θα μιλήσεις; Δεν αναζητήθηκε λύση υποκατάστατου», ανέφερε χθες ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου. Όπως είπε, η ΚΕΔΕ είναι διατεθειμένη να συζητήσει την εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων σε χωριά, κωμοπόλεις. Ως παράδειγμα ανέφερε την εξυπηρέτηση των πολιτών από υπάλληλο των ΕΛΤΑ μέσα από ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), πρακτορείο ΟΠΑΠ, σούπερ μάρκετ ή λογιστικό γραφείο. «Δεν είναι όλα λεφτά, δεν είναι όλα οικονομίστικη προσέγγιση. Είναι βαθιά κοινωνικό ζήτημα αυτό. Ορθά υπήρξε αναστολή εφαρμογής και να μην το ξαναφέρουν έτσι όπως το έφεραν, διότι πάλι θα είμαστε απέναντι και θα είμαστε αντίθετοι. Εμείς εδώ είμαστε οι δήμαρχοι, για να αναλαμβάνουμε ευθύνες. Ας μας ρωτήσουν, ας απευθυνθούν», είπε.

Σημειώνεται ότι Δήμοι αναλαμβάνουν ακόμα και το κόστος ενοικίασης των γραφείων ΕΛΤΑ για να παραμείνουν ανοιχτά.

«Στερεύουν» τα ταμεία

Η δυσαρέσκεια των δημάρχων, ανεξαρτήτως πολιτικής ιδεολογίας, που βλέπουν τα ταμεία των Δήμων να «στερεύουν», είναι έντονη. Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε προσφάτως με τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση λαμβάνει μόλις 3 δισ. ευρώ ετησίως, όταν με νόμο προβλέπονται 8 δισ., γεγονός που καταδεικνύει τη θεσμική ασυνέπεια του κράτους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 δεν ικανοποιεί τους δημάρχους, οι μνημονιακοί περιορισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην Αυτοδιοίκηση, παρά την επίτευξη πλεονασμάτων για τα οποία επαίρεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Για να κλείσουν οι προϋπολογισμοί των Δήμων, απαιτούνται τουλάχιστον 465 εκατομμύρια ευρώ (3 ΚΑΠ – Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) επιπλέον. Να σημειωθεί ότι οι ΚΑΠ είναι μία από τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των Δήμων για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

«Το 50% των Δήμων δεν κλείνουν προϋπολογισμό»

Η διαπίστωση αυτή έρχεται δύο μήνες μετά την πρόβλεψη που είχε κάνει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ότι το 50% με 60% των Δήμων δεν θα μπορούν να κλείσουν προϋπολογισμό. «Δε συζητάμε για αναπτυξιακές προσεγγίσεις, να κλείσουν προϋπολογισμό συζητάμε. Όπως συνέβη και πέρυσι, αναγκαζόμαστε να ζητάμε ΚΑΠ, τα “μηνιάτικα”, και βεβαίως δεν μπορούμε να κάνουμε κανέναν προγραμματισμό για τη νέα χρονιά», είχε καταγγείλει ο κ. Δούκας.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε αναφέρει στις αρχές του Φθινοπώρου, το κεντρικό κράτος παρακρατά από τους Δήμους το 60% των θεσμοθετημένων τους εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό, κοντά στα 5 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, ο α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, αναφέρει ότι τα λειτουργικά έξοδα των Δήμων έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω ενεργειακού κόστους, αύξησης τιμών και μισθοδοσίας, με το πρόσθετο βάρος ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019.

35.000 αποχώρησαν την τελευταία 10ετία

Την ίδια στιγμή, η τραγική υποστελέχωση – την τελευταία δεκαετία έχουν αποχωρήσει περίπου 35.000 υπάλληλοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας – δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία υπηρεσιών των Δήμων.

Η πρόσφατη δέσμευση του κ. Λιβάνιου για στήριξη των Δήμων, με στόχο τη σταθερότητα και την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν φαίνεται πλέον να πείθει τους δημάρχους, οι οποίοι κάνουν λόγο για «οικονομικό στραγγαλισμό» και αποκλεισμό τους από τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων για τις πόλεις τους, με την αφαίρεση σημαντικών αρμοδιοτήτων. Μάλιστα, είναι πεπεισμένοι ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να χειραγωγήσει τους αιρετούς και να υπονομεύσει το θεσμό.

Οι ανησυχίες των δημάρχων όλης της χώρας αναμένεται να ακουστούν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ενώπιον κυβερνητικών αξιωματούχων. Μεταξύ των ομιλητών είναι οι υπουργοί Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), Μιχάλης Πικραμένος.