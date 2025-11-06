Με τη νέα νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και τους αμερικανούς υπουργούς Eσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαν και Ενέργειας, Κρις Ράιτ, συναντήθηκε χθες το απόγευμα ο ευρωβουλευτής και μέλος της αντιπροσωπείας ΕΕ- ΗΠΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Ύστερα από το πέρας της συνάντησης ο Έλληνας ευρωβουλευτής μετέφερε ότι στις κουβέντες που είχε με τους αξιωματούχους επεσήμανε «τον ρόλο της Ελλάδος στην ενεργειακή (και όχι μόνο) ασφάλεια της Ευρώπης σε μια περίοδο αστάθειας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Αναμένω μία εξαιρετική συνεργασία, με αμοιβαιότητα και αλληλοσεβασμό, επ’ ωφελεία των λαών και των χωρών μας».

Ο ίδιος, σε τηλεοπτική συνέντευξή του λίγο αργότερα, υποστήριξε ότι «είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η νέα πρέσβης έρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, μεταξύ των οποίων και τα ενεργειακά ζητήματα. Υπάρχει μια παρατεταμένη αμηχανία στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών τους τελευταίους μήνες. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η γέφυρα για να σπάσει αυτή η αμηχανία και να διαδραματίσει ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Ωστόσο, το πιο σημαντικό σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή είναι «όλα αυτά τα κυοφορούμενα ενεργειακά πρότζεκτ τελικά να έχουν και αποτύπωμα στην πραγματική ζωή, δηλαδή στην τσέπη του καταναλωτή. Κι εκεί είναι που κερδίζονται ή χάνονται οι εκλογικές μάχες».