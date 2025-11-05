Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς φτάσαμε στην απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να ανακοινώσει τη σύγκλιση του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πώς προχωρά το πολιτικό εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Περιμένοντας το «φιλί της ζωής» από το κόμμα Τσίπρα» θα ακούσετε:

0:32 Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να συμπορευτεί με το κόμμα Τσίπρα.

1:52 Ποιοι συμφωνούν και ποιοι διαφωνούν από τους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ με την ιδέα της σύγκλισης.

3:03 Τι μας δείχνει η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να συμπλεύσει με το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

4:34 Οι επόμενες κινήσεις Τσίπρα και ο κομβικός ρόλος του βιβλίου του.

5:55 Η ανοιχτή διαφωνία Πολάκη στην απόφαση για συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα Τσίπρα.

7:24 Η απειλή νέας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ.

8:45 Πότε αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.

