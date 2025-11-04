Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή της Αλεπούς, εξαιτίας της αφόρητης κατάστασης που επικρατεί στην κοινότητα, με έντονη μόλυνση και αποπνικτική δυσοσμία από τα καμένα απόβλητα, μετά τη φωτιά που ξέσπασε πριν από δεκαοχτώ ημέρες στο εργοστάσιο κατεψυγμένων κρεάτων.

Παρότι έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των καμένων υπολειμμάτων από τέσσερις εξειδικευμένες εταιρείες σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η διαδικασία χαρακτηρίζεται χρονοβόρα και αναμένεται να διαρκέσει περίπου είκοσι ημέρες. Τα απόβλητα πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν από τον χώρο του εργοστασίου, να διαχωριστούν και να διοχετευθούν σε διαφορετικούς προορισμούς — τα μπάζα, τα πλαστικά και τα αποσυντεθειμένα τρόφιμα ξεχωριστά.

Οι κάτοικοι της περιοχής, που ζουν εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες μέσα στη δυσοσμία και τον φόβο για τη δημόσια υγεία, ζητούν να μετακινηθούν προσωρινά σε ξενοδοχεία του νησιού, τα οποία, όπως καταγγέλλουν, πληρώνουν μέχρι στιγμής από την τσέπη τους, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 1.500 τόνοι καμένων και αποσυντεθειμένων τροφίμων παραμένουν στο σημείο, δημιουργώντας μία «υγειονομική βόμβα», που όπως λένε, έχει ήδη εκραγεί.

Οι ανησυχίες εντείνονται για πιθανή μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους, καθώς η αποκομιδή αναμένεται να καθυστερήσει, ενώ οι επικείμενες βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο διαρροών και ρύπανσης.

Μέχρι την πλήρη απομάκρυνση όλων των αποβλήτων, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά να πραγματοποιηθεί συστηματική απόσμηση και απολύμανση στην περιοχή, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να αποτραπεί περαιτέρω περιβαλλοντική επιβάρυνση.