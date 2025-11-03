Αφόρητη είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα μετά από φωτιά σε εργοστάσιο που είχε μέσα κρέατα και ψάρια. 400 τόνοι σαπίζουν και μετατρέπονται σε υγειονομική βόμβα για τους κατοίκους. Δεδομένου ότι ο καιρός χαλάει και θα πέσουν βροχές, οι κάτοικοι ήδη κυκλοφορούν με μάσκες, με τον προβληματισμό να είναι διάχυτο.

Ο Σπύρος Τσιριγγάκης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Αλεπούς μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κατάσταση που επικρατεί.

«Εδώ και 18 μέρες υπάρχει έντονη βρόμα. Είναι μία «υγειονομική βόμβα» που έχει σκάσει, δεν περιμένουμε να σκάσει. Είναι 400 τόνοι προχωρημένης σήψης, απόβλητα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πριν από 18 μέρες. Ήταν αποθήκη κατεψυγμένων κρεάτων και είχε πολλούς τόνους. Καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά και τα προϊόντα που είναι μέσα», είπε αρχικά.

«Φοβόμαστε για μόλυνση του νερού»

Όπως λέει ο Τσιριγγάκης υπάρχουν φόβοι ότι το νερό θα μολυνθεί, με το πρόβλημα να εστιάζεται στην αποκομιδή των κρεάτων και των ψαριών.

«Οι κάτοικοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, πολλοί έχουν φύγει από αυτά. Επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. Η δυσοσμία φτάνει σε ακτίνα 2-3 χιλιομέτρων. Η Υγειονομική Υπηρεσία ήρθε και έκανε έλεγχο, ήρθε και Κλιμάκιο του υπ. Περιβάλλοντος. Μεταφέρθηκαν κάποιοι τόνοι σε μία άλλη περιοχή της Ελλάδας, στην Φιλιππιάδα, αλλά αυτό σταμάτησε γιατί δεν είχε άδεια από όσο γνωρίζω. Και τώρα αναμένουμε να φύγουν οι τόνοι και σε άλλες περιοχές. Εδώ οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζήσουν» συνέχισε.

«Φοβόμαστε για μόλυνση του νερού και του περιβάλλοντος. Έχουν γίνει έλεγχοι αλλά το πρόβλημα είναι στην αποκομιδή, μου είπαν ότι αυτή η εταιρεία που την είχε αναλάβει δεν είχε άδεια να τα πάρει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και φοβόμαστε για το τι θα γίνει. Περιμένουμε βροχή, τι θα γίνει πού θα πάνε όλα αυτά τα ζουμιά από τα κρέατα και τα ψάρια, φοβόμαστε και για το περιβάλλον. Ήρθαν 4 εταιρείες ελέγξαν τον χώρο σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και είπαν στον ιδιοκτήτη ότι χρειάζονται 20 μέρες για να τα πάρουν όλα αυτά από εκεί. Να γίνει μέχρι να φύγουν μία απόσμωση, μία απολύμανση του χώρου» κατέληξε.