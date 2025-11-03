Αφόρητη είναι η κατάσταση στην Κέρκυρα μετά από φωτιά σε εργοστάσιο που είχε μέσα κρέατα και ψάρια. 400 τόνοι σαπίζουν και μετατρέπονται σε υγειονομική βόμβα για τους κατοίκους. Δεδομένου ότι ο καιρός χαλάει και θα πέσουν βροχές, οι κάτοικοι ήδη κυκλοφορούν με μάσκες, με τον προβληματισμό να είναι διάχυτο.
Ο Σπύρος Τσιριγγάκης, πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Αλεπούς μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την κατάσταση που επικρατεί.
«Εδώ και 18 μέρες υπάρχει έντονη βρόμα. Είναι μία «υγειονομική βόμβα» που έχει σκάσει, δεν περιμένουμε να σκάσει. Είναι 400 τόνοι προχωρημένης σήψης, απόβλητα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πριν από 18 μέρες. Ήταν αποθήκη κατεψυγμένων κρεάτων και είχε πολλούς τόνους. Καταστράφηκε ολοσχερώς, αλλά και τα προϊόντα που είναι μέσα», είπε αρχικά.
«Φοβόμαστε για μόλυνση του νερού»
Όπως λέει ο Τσιριγγάκης υπάρχουν φόβοι ότι το νερό θα μολυνθεί, με το πρόβλημα να εστιάζεται στην αποκομιδή των κρεάτων και των ψαριών.
«Οι κάτοικοι δεν μπορούν να μείνουν στα σπίτια τους, πολλοί έχουν φύγει από αυτά. Επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. Η δυσοσμία φτάνει σε ακτίνα 2-3 χιλιομέτρων. Η Υγειονομική Υπηρεσία ήρθε και έκανε έλεγχο, ήρθε και Κλιμάκιο του υπ. Περιβάλλοντος. Μεταφέρθηκαν κάποιοι τόνοι σε μία άλλη περιοχή της Ελλάδας, στην Φιλιππιάδα, αλλά αυτό σταμάτησε γιατί δεν είχε άδεια από όσο γνωρίζω. Και τώρα αναμένουμε να φύγουν οι τόνοι και σε άλλες περιοχές. Εδώ οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζήσουν» συνέχισε.
«Φοβόμαστε για μόλυνση του νερού και του περιβάλλοντος. Έχουν γίνει έλεγχοι αλλά το πρόβλημα είναι στην αποκομιδή, μου είπαν ότι αυτή η εταιρεία που την είχε αναλάβει δεν είχε άδεια να τα πάρει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα και φοβόμαστε για το τι θα γίνει. Περιμένουμε βροχή, τι θα γίνει πού θα πάνε όλα αυτά τα ζουμιά από τα κρέατα και τα ψάρια, φοβόμαστε και για το περιβάλλον. Ήρθαν 4 εταιρείες ελέγξαν τον χώρο σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και είπαν στον ιδιοκτήτη ότι χρειάζονται 20 μέρες για να τα πάρουν όλα αυτά από εκεί. Να γίνει μέχρι να φύγουν μία απόσμωση, μία απολύμανση του χώρου» κατέληξε.
«Ανίκανο το κράτος να προστατέψει τη δημόσια υγεία»
Το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους κατοίκους και τη νεολαία του νησιού να πάρουν μέρος σε κινητοποίηση.
«Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός “επιτελικού” κράτους που αποδεικνύεται επιλεκτικά ανίκανο. Ανίκανο να προστατεύσει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, να παρέχει στοιχειώδη πολιτική προστασία σε έκτακτες καταστάσεις αλλά ικανό να επιδοτεί απλόχερα επιχειρηματικά συμφέροντα, να καταστέλλει και να προχωρά τους σχεδιασμούς του κεφαλαίου και να αφήνει τις τοπικές κοινωνίες στο έλεος της τύχης τους.
Η αδράνεια των αρμόδιων αρχών και της κυβέρνησης συνιστούν πρόκληση. Κανείς δεν μπορεί να παίζει με την υγεία των εργαζομένων, των παιδιών μας και του λαού της Κέρκυρας.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τη συσσώρευση αλλοιωμένων τροφίμων και αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη. Οι καθυστερήσεις και η αδράνεια των αρμόδιων αρχών θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων, των εργαζομένων και των παιδιών μας.
Το περιστατικό αυτό όμως δεν είναι τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής απαξίωσης των δημόσιων δομών, της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων υπηρεσιών και της έλλειψης στοιχειώδους κρατικού ελέγχου. Η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές φέρουν τεράστιες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση.
Η υγεία και η ασφάλεια του λαού είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν θα επιτρέψουμε να μας πνίξει η βρώμα και η σαπίλα ενός κράτους που αδιαφορεί για την ζωή μας».