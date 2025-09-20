Με απώλειες που ξεπερνούν τα 350 εκατ. ευρώ, η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσες πολιτικές αποφάσεις, ενώ η συζήτηση για τον εμβολιασμό του ζωικού κεφαλαίου προκαλεί έντονες αντιπαραθέσεις.

Ζωικό κεφάλαιο σε ελεύθερη πτώση

Πάνω από 300.000 ζώα έχουν χαθεί μόνο από την ευλογιά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) Δημήτρη Μόσχο, με το σύνολο των απωλειών από ζωονόσους να φτάνει τις 410.000. «Η κτηνοτροφία δεν βρίσκεται πια σε κρίσιμο σταυροδρόμι· έχει ήδη αρχίσει να καταρρέει», τονίζει, προειδοποιώντας ότι το μέλλον του κλάδου κρέμεται από μία κλωστή.

Νέα κρούσματα σε όλη τη χώρα

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν στο «μάτι του κυκλώνα», ωστόσο η κατάσταση επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα σε σοβαρό κίνδυνο. Κρούσματα εμφανίζονται πλέον σε Σέρρες, Κατερίνη, Ημαθία και Θεσσαλονίκη, ενώ διάσπαρτες εστίες εντοπίζονται σε πολλές περιοχές.

Ο εμβολιασμός που διχάζει

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν καθολικό εμβολιασμό, θεωρώντας τον μοναδική λύση. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο, αντιδρά, υποστηρίζοντας ότι ο εμβολιασμός θα έθετε σε κίνδυνο τις εξαγωγές φέτας, αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως. Από την πλευρά του, ο ΣΕΚ επισημαίνει ότι η Ε.Ε. έχει ήδη ξεκαθαρίσει πως τα παστεριωμένα προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς απειλή για τη δημόσια υγεία.

Παρέμβαση από τις Βρυξέλλες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση ότι τα υφιστάμενα μέτρα δεν αποδίδουν, καλώντας την να εξετάσει σοβαρά τον εμβολιασμό. Μάλιστα, έχουν ήδη διατεθεί 500.000 δόσεις, με προκήρυξη για επιπλέον 4 εκατ. προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των κρατών-μελών.

Ο φόβος για τη φέτα και οι αντιρρήσεις των ειδικών

Το ΥΠΑΑΤ επιμένει ότι ο εμβολιασμός θα θέσει σε κίνδυνο το καθεστώς «καθαρής χώρας», με συνέπειες που μπορεί να κρατήσουν για 8-10 χρόνια. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την EFSA, ενώ λείπει και το απαραίτητο τεστ διαφοροποίησης (DIVA). Επιστήμονες προειδοποιούν πως ο εμβολιασμός μπορεί να οδηγήσει σε σφαγή ακόμη και υγιών ζώων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα διάκρισης μεταξύ νόσησης και εμβολιασμού.

Το μέλλον ενός κλάδου σε οριακό σημείο

Από τον Αύγουστο του 2024 έχουν θανατωθεί πάνω από 275.000 αιγοπρόβατα, με τις οικονομικές απώλειες να συσσωρεύονται και τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση. «Χρειάζονται άμεσες πολιτικές αποφάσεις και θάρρος, αλλιώς η ελληνική κτηνοτροφία κινδυνεύει να μην ανακάμψει ποτέ», δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΕΚ.