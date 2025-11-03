Τους συγκίνησε όλους με την σύντομη, αλλά αληθινή ομιλία της και σηκώθηκαν όρθιοι για να την χειροκροτήσουν. Ο λόγος για μία αγρότισσα. Μία γιαγιά, που έβγαλε «το πανεπιστήμιο της ζωής» και είδε τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται από την ευλογιά. Την κτηνοτρόφο Μαίρη Μάρου, μια γυναίκα που βρέθηκε στον πανεθνικό διάλογο για τους αγρότες στη Λάρισα και είπε από το βήμα την προσωπική της μαρτυρία.

Η αγρότισσά από τη Θεσσαλία μίλησε από την καρδιά της για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, για το κράτος και τη δικαιοσύνη.

Από την αρχή της τοποθέτησης της μίλησε φορτισμένα και εξέθεσε το πρόβλημα της. «Θέλω να πω το πρόβλημα μου και μόνο» δήλωσε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε, ως μετακινούμενη κτηνοτρόφος που είναι, στην τεχνική λύση που της πρότειναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πήγαινα με τα πρόβατα μου στον Γράμμο Ιωαννίνων και μου έδιναν βοσκότοπο με την τεχνική λύση στη Ρόδο. Τουτέστιν, στον Γράμμο που ήμουν εγώ, και έπρεπε να πάρω χιλιάδες στρέμματα, τα έπαιρναν οι ξένοι. Παίρναμε 7.000 εξισωτική αποζημίωση φτάσαμε να παίρνουμε 800 ευρώ. Πήγαμε κάναμε μήνυση στον εισαγγελέα Ιωαννίνων και όσο την είδατε εσείς την είδαμε και εμείς από το 2015».

Στη συνέχεια με λιτό, δωρικό λόγο, γεμάτο συναίσθημα, σύγκρινε τις εποχές και μίλησε για τον κρατικό μηχανισμό. «Εγώ έμαθα να ζω από το 1981 με το κόμμα του του Ανδρέα Παπανδρέου, για ένα δίκαιο κι αληθινό κράτος. Έμαθα να ζω έντιμη. Όχι να με κλέβουν» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εμφανώς συγκινημένη αναφέρθηκε στην προσωπική της κατάσταση με τα την ευλογιά. «Όσοι με ξέρουν, με ξέρουν ως ένα σκληρό καρύδι» είπε με τρεμάμενη φωνή και τόνισε πως «έκλαψα όμως και κλαίω ακόμα για τα πρόβατα μου. 600 πρόβατα την αυλή του σπιτιού μου θαμμένα»

Έκανε λόγο για το κράτος που είδε το πρόβλημα ετεροχρονισμένα. «Το εμβόλιο έπρεπε να γίνει χθες και όχι σήμερα, γιατί εγώ από τα 600 πρόβατα θα είχα τα 500, θα θυσίαζα και 100 πρόβατα για την ευλογιά και σήμερα δεν έχω ούτε 1 ευρώ εισόδημα. Ποιος αναρωτιέται για αυτό το πράγμα; Ποιος μας έστειλε ένα ψυχολόγο; να δουν πως περνάμε που δεν κοιμόμαστε τα βράδια. Εγώ, το σκληρό καρύδι πήγα σε ψυχολόγο, για να δω πως θα βγάλω τις βραδιές μου. Δεν έχω κοιμηθεί τέσσερις μήνες και έρχεται το κράτος να μου δώσει εμένα 140 ευρώ να τα φάνε αυτοί που είναι όλοι λαμόγια. Δεν θέλω 150 ευρώ θέλω 600 πρόβατα να μου δώσουν, γιατί αυτό μου πήραν. Όταν μου τα θανάτωσαν άρμεγα 400 κιλά γάλα την ημέρα και τώρα είμαι στο μηδέν. Εγώ έκλαιγα, έκλαιγαν τα εγγονάκια μου και μου έλεγαν γιατί κλαις γιαγιά; Και εγώ ακόμη κλαίω για τα 600 πρόβατα είναι κόποι μιας ζωής. Πνιγήκαμε με τον Ντάνιελ. Βάλαμε 120.000 ευρώ να ξανασηκωθούμε κι ακόμη δεν πήραμε τα λεφτά από τον Ντάνιελ».

Βουλευτές και στελέχη σηκώθηκαν και χειροκροτήσαν παρατεταμένα μία γυναίκα που δούλεψε σκληρά στη ζωή της και αντιμετωπίζει με αξιοπρέπεια μία δύσκολη κατάσταση. «Θέλω η φωνή του ΠαΣοΚ να σηκωθεί ψηλά γιατί εμείς για αυτό το κόμμα παλεύουμε, για αυτή την Ελλάδα, για το δίκαιο κράτος, να ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αξιοπρεπώς. Δεν είμαστε λιγούρια. Ούτε θέλουμε ελεημοσύνη. θέλουμε αυτό που μας ανήκει» κατέληξε χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης και των χειρισμών της στο ζήτημα της ευλογιάς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.