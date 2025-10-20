Την ανάγκη επιστημονικά τεκμηριωμένης και υπεύθυνης διαχείρισης της κρίσης που προκαλεί η επιζωοτία της ευλογιάς των προβάτων στη χώρα, υπογραμμίζουν σε κοινή τους δήλωση έξι σημείων, τέσσερις καθηγητές των Τμημάτων Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αφορμή στάθηκαν οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις για την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής αντιμετώπισης της νόσου, καθώς και η σύλληψη ατόμου που επιχείρησε παράνομη εισαγωγή μη εγκεκριμένου εμβολίου. Οι πανεπιστημιακοί κτηνίατροι τονίζουν μεταξύ άλλων ότι η χρήση μη εγκεκριμένων ανοσολογικών προϊόντων είναι παράνομη, επικίνδυνη και επιβαρύνει τη δημόσια ασφάλεια τροφίμων.

Τι λένε οι ειδικοί

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί κτηνίατροι και αναγράφεται σε ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Η χρήση οποιωνδήποτε μη εγκεκριμένων ανοσολογικών προϊόντων (εμβολίων), χωρίς την απαιτούμενη άδεια από τις αρμόδιες αρχές, είναι επικίνδυνη και παράνομη και εγκυμονεί κινδύνους για ζώα, για τους χειριστές των προϊόντων αυτών και για τη διατροφική ασφάλεια.

Ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των προβάτων δεν αποτελεί σήμερα αποδεκτή λύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν υπάρχουν αποτελεσματικά και εγκεκριμένα σχετικά σκευάσματα και η πολιτική αντιμετώπισης για αυτού του τύπου τα νοσήματα (κατηγορίας Α) παραμένει αμετάβλητη.

Η εμπειρία από χώρες όπου πραγματοποιείται εμβολιασμός για χρονικό διάστημα άνω της δεκαετίας δείχνει αποτυχία εκρίζωσης της λοίμωξης.

Η χώρα απαλλαγμένη από ευλογιά’ για πολλά χρόνια, με σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές ζωοκομικών προϊόντων.

Η μοναδική σωστή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος παραμένει η αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής της προβατοτροφίας στη χώρα μας.

Η παραπληροφόρηση του κτηνοτροφικού κόσμου πρέπει να σταματήσει, καθώς η προσπάθεια επίλυσης ενός αποκλειστικά επιστημονικού ζητήματος με πολιτικές παρεμβάσεις χωρίς επιστημονικότητα είναι επικίνδυνη. Οι δημόσιες τοποθετήσεις από άτομα χωρίς κατάλληλη επιστημονική γνώση του αντικειμένου ενισχύουν τη σύγχυση και υπονομεύουν την προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης.

“Κατανοείται η αγωνία του κτηνοτροφικού κόσμου, των τοπικών κοινωνιών και των θεσμικών εκπροσώπων τους για τη βιωσιμότητα και το μέλλον της ελληνικής προβατοτροφίας. Η πίεση που ασκείται είναι υπαρκτή και απολύτως σεβαστή. Ωστόσο, ως μέλη των Τμημάτων Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως κατεξοχήν αρμόδιοι επιστήμονες με εξειδικευμένη και τεκμηριωμένη γνώση στην ιατρική των ζωικών πληθυσμών, στη ζωική παραγωγή και στην ενιαία υγεία φέρουμε ευθύνη για υπεύθυνη τοποθέτηση, στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και των διεθνώς αποδεκτών πρακτικών” τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Τέλος, οι τέσσερις καθηγητές ζητούν να “παραμένουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, συνάδοντας απόλυτα και υποστηρίζοντας τη γνώμη των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας μας. Οποιαδήποτε μονομερής πρόταση αλλαγής στρατηγικής χωρίς τεκμηριωμένη συμβολή της επιστημονικής κοινότητας και θεσμική συναίνεση θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον κτηνοτροφικό τομέα, την οικονομία της υπαίθρου και τη δημόσια εμπιστοσύνη. Ας ανταποκριθούμε όλοι με τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην παρούσα κρίσιμη στιγμή”.