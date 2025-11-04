Στους κλάδους των υπηρεσιών και των κατασκευών φαίνεται να βασίζεται το κερδοφόρο προφίλ των ελληνικών εισηγμένων γα το 2025, καθώς τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών κατά ο πρώτο εξάμηνο του 2025 ανέδειξε μια αγορά δύο ταχυτήτων, όπως φάνηκε από τις ανακοινώσεις που ολοκληρώθηκαν πριν μερικές εβδομάδες. Παρότι οι συνολικοί δείκτες αποτυπώνουν μια εικόνα σταθερότητας – ή ακόμη και οριακής βελτίωσης σε σχέση με πέρυσι – πίσω από τους αριθμούς διαμορφώνεται ένα πολυσύνθετο σκηνικό, όπου κάθε κλάδος κινείται με τον δικό του ρυθμό.

Η τεχνολογία, ο τουρισμός, οι τράπεζες και οι κατασκευές εμφανίζουν ισχυρή ανάκαμψη, με θετικά οικονομικά αποτελέσματα και προοπτικές που διατηρούν ζωντανό το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αντίθετα, η ενέργεια και η βαριά βιομηχανία εξακολουθούν να πιέζονται από διεθνείς προκλήσεις, μεταβλητότητα και αυξημένα λειτουργικά κόστη – με το ενεργειακό να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα.

Οι δημοσιεύσεις των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων δεν ενθουσίασαν αλλά δεν απογοήτευσαν κιόλας, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Securities, με την δυναμική να «σβήνει» -ως είθισται- στο τέλος της προθεσμίας. Κατά τον ίδιο, το κέρδος των ανακοινώσεων του εξαμήνου είναι η αντοχή των εταιρικών κερδών σε κλάδους αναφοράς (τράπεζες κατασκευές, ενέργεια), τα προμερίσματα τα οποία θα διανεμηθούν για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα (750 εκατ. ευρώ) και η υπόσχεση ενός καλύτερου δεύτερου εξαμήνου, αναγκαία συνθήκη για πολλές εταιρίες που έχουν δει την κεφαλαιοποίηση τους να περιέχει πλέον και αρκετή προσδοκία.

Παρά τη φαινομενική ισορροπία που δείχνουν οι συνολικοί δείκτες, η πραγματικότητα των επιμέρους κλάδων είναι διαφορετική. Η αύξηση κερδών κατά περίπου 3,2% στο σύνολο των εισηγμένων (από 5,727 δισ. σε 5,912 δισ. ευρώ) υποδηλώνει αντοχή, αλλά δεν κατοπτρίζει τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εταιρειών. Ορισμένες κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο, ενώ άλλες — ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς — δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις.

Οι τράπεζες, για παράδειγμα, κατάφεραν να ξεχωρίσουν, κόντρα μάλιστα και στις εκτιμήσεις για πτωτική πορεία λόγω συρρίκνωσης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, ενίσχυσαν τα αποτελέσματά τους κατά 6,3%. Από την άλλη πλευρά, αν «απομακρύνουμε» τις τράπεζες από το σύνολο, η καθαρή κερδοφορία των υπόλοιπων εισηγμένων εμφανίζει κάμψη κατά περίπου 3,8%.

Οι βασικότεροι παράγοντες που επηρέασαν τα εταιρικά αποτελέσματα ήταν η ισχυρή εγχώρια ζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει με την πληροφορική, τις επενδύσεις και τον τουρισμό, η υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του ευρώ (άλλες εισηγμένες θετικά και άλλες αρνητικά), το αυξημένο ενεργειακό κόστος, η επίδραση του πληθωρισμού στο κόστος εργασίας και στις λειτουργικές δαπάνες, καθώς και η αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Τουρισμός και μεταφορές «ιππεύουν» την ανοδική τάση στις διεθνείς αφίξεις και την τουριστική δραστηριότητα στην Ελλάδα