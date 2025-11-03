Στα Χανιά βρέθηκε για τρεις ημέρες ο θρύλος της Ροκ σκηνής, Μικ Τζάγκερ.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, αφού μετέφερε τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλλι των Χανίων, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή, δήλωσε ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Ο Μικ Τζάγκερ κλήθηκε να τοποθετηθεί και για τα Γλυπτά του Παρθενώνα με την αφορμή της πρόσφατης παρουσίας του στο Βρετανικό Μουσείο σχολιάζοντας αστειευόμενος πως «είναι ακόμα εκεί».

Ερωτηθείς για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απάντησε ότι δεν έχει άποψη.