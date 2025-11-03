Σε διαρθρωτικές κινήσεις στα ΕΛΤΑ προχωράει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις.
Ήδη ανακοινώθηκε ότι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ για αναδιάρθρωση καθώς σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία 46 καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας, όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.
«Αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες δεν θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων»
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους συναρμόδιους υπουργούς, παρουσιάστηκε το πρόβλημα και ειπώθηκε σαφώς στη διοίκηση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης, αφού όμως προηγουμένως εξηγήσουν γιατί γίνεται και γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ανεξάρτητα όμως από το πώς τοποθετείται καθένας, το πρόβλημα δεν διαγράφεται. Και αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες δεν θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων».
«Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως άλλωστε υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση. Συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με μία κατεύθυνση εξυγίανσης. Από εκεί και πέρα, οι επικοινωνιακοί χειρισμοί οι οποίοι έγιναν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκείς», τόνισε.
Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ταχυδρομική αγορά είναι φθίνουσα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. «Τα καταστήματα των ταχυδρομείων κλείνουν το ένα μετά το άλλο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει κλείσει το 100% και λειτουργούν με πρακτορεία και συνεργάτες. Το ίδιο στην Δανία, τη Σουηδία, σε άλλες χώρες έχουν κλείσει σε ποσοστό 60-70 %. Και στην Ελλάδα το 2023 έγιναν παρεμβάσεις, έκλεισαν καταστήματα και αντικαταστάθηκαν με πρακτορεία αλλά τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι τα καταστήματα σήμερα έχουν το 10% των εσόδων των ΕΛΤΑ και το 50% των εξόδων».
Στο ερώτημα γιατί τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι από το 2008 λειτουργούν στην ελεύθερη αγορά και οι κρατικές επιδοτήσεις δεν επιτρέπονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλειστά καταστήματα
Πηγή ΟΤ