Σε διαρθρωτικές κινήσεις στα ΕΛΤΑ προχωράει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις.

Ήδη ανακοινώθηκε ότι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ για αναδιάρθρωση καθώς σε πρώτη φάση αναστέλλεται η λειτουργία 46 καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας, όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

«Αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες δεν θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι «η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει κάνει πολύ σοβαρή δουλειά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Στη σύσκεψη που προηγήθηκε με τους συναρμόδιους υπουργούς, παρουσιάστηκε το πρόβλημα και ειπώθηκε σαφώς στη διοίκηση του Υπερταμείου και των ΕΛΤΑ να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της εξυγίανσης, αφού όμως προηγουμένως εξηγήσουν γιατί γίνεται και γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Ανεξάρτητα όμως από το πώς τοποθετείται καθένας, το πρόβλημα δεν διαγράφεται. Και αν δεν γίνει παρέμβαση, σε κάποιους μήνες δεν θα μπορούν τα ΕΛΤΑ να πληρώσουν τους μισθούς των εργαζομένων».

«Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας, όπως άλλωστε υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή και όπως υποστηρίζει ολόκληρη η κυβέρνηση. Συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε με μία κατεύθυνση εξυγίανσης. Από εκεί και πέρα, οι επικοινωνιακοί χειρισμοί οι οποίοι έγιναν για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και την επεξήγηση του προβλήματος δεν ήταν καθόλου επαρκείς», τόνισε.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ταχυδρομική αγορά είναι φθίνουσα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη. «Τα καταστήματα των ταχυδρομείων κλείνουν το ένα μετά το άλλο, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στη Μεγάλη Βρετανία έχει κλείσει το 100% και λειτουργούν με πρακτορεία και συνεργάτες. Το ίδιο στην Δανία, τη Σουηδία, σε άλλες χώρες έχουν κλείσει σε ποσοστό 60-70 %. Και στην Ελλάδα το 2023 έγιναν παρεμβάσεις, έκλεισαν καταστήματα και αντικαταστάθηκαν με πρακτορεία αλλά τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί δείχνουν ότι τα καταστήματα σήμερα έχουν το 10% των εσόδων των ΕΛΤΑ και το 50% των εξόδων».

Στο ερώτημα γιατί τα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να ενισχυθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι από το 2008 λειτουργούν στην ελεύθερη αγορά και οι κρατικές επιδοτήσεις δεν επιτρέπονται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το κράτος μπορεί να δίνει επιδοτήσεις για τη λεγόμενη καθολική υπηρεσία επειδή τα ΕΛΤΑ – και μόνον αυτά – καλύπτουν όλες τις περιοχές της χώρας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν προσφυγές ανταγωνιστών των ΕΛΤΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δεν έχει συμφωνήσει να καταβληθεί η καθολική υπηρεσία. Γι’ αυτό τα ΕΛΤΑ θα έχουν σε λίγους μήνες πρόβλημα στην καταβολή των μισθών και γι’ αυτό πρότειναν να γίνουν περικοπές, χωρίς να θίγονται οι μόνιμοι εργαζόμενοι. Αντιθέτως, αλλάζει το μοντέλο, ενισχύεται ο ρόλος του ταχυδρόμου, θα υπάρχουν και τηλεφωνικά ραντεβού με ταχυδρόμους και επίσης όπως έχει γίνει ήδη σε πάνω από 400 περιπτώσεις θα γίνει προσπάθεια να προχωρήσει η δημιουργία πρακτορείων σε βιβλιοπωλεία, μικρά καταστήματα κλπ.». «Το σημαντικό» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης μιλώντας στο Open, «είναι το τι θα γίνει από εδώ και πέρα γιατί αυτοί που προτείνουν να μη γίνει τίποτα, ουσιαστικά εισηγούνται το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Θα δούμε τους Δημάρχους και τους τοπικούς φορείς, θα εξηγηθεί το πρόβλημα και όπου χρειάζεται και μπορεί να γίνει, θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις». Την πεποίθηση ότι «κάθε μεταρρύθμιση και κάθε αλλαγή που γίνεται, θα πρέπει να έχει συζητηθεί με την κοινωνία και να έχουν δοθεί όλα τα δεδομένα στους πολίτες, ώστε να είναι σαφές ότι είναι θετικό για όλους», εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ερωτηθείς για το θέμα των ΕΛ.ΤΑ. Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, «η αποτελεσματικότητα είναι μεγαλύτερη και πιο ισχυρή όταν προχωρά με πλειοψηφικό τρόπο. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται μαζί με την κοινωνία, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ότι κάνουμε κάτι θετικό. Αυτή ήταν η πολιτική μας πάντα ως Νέα Δημοκρατία». Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή και τις λαϊκές αγορές, όπου υπήρξε συζήτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα με όλους τους φορείς προκειμένου αυτές οι αλλαγές να έχουν μεγάλη αποδοχή από την κοινωνία. Κλειστά καταστήματα Αναστάτωση επικράτησε τη Δευτέρα έξω από αρκετά καταστήματα των ΕΛΤΑ μετά την απόφαση για το κλείσιμό τους. Πολίτες που βρέθηκαν μπροστά στα κλειστά καταστήματα των ΕΛΤΑ το πρωί της Δευτέρας εκφράζουν την έκπληξη και τη δυσαρέσκειά τους για την πρωτοφανή απόφαση.