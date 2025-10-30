Μια 72χρονη το απόγευμα της Πέμπτης, στην προσπάθεια της να επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΟΣΥ σε στάση λεωφορείου παρασύρθηκε από το λεωφορείο και δίνει μάχη στην εντατική του νοσοκομείου Αττικόν. Το συμβάν έγινε στην Γρηγορίου Λαμπρακη στον Πειραιά.