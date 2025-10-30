Μια 72χρονη το απόγευμα της Πέμπτης, στην προσπάθεια της να επιβιβαστεί σε λεωφορείο του ΟΣΥ σε στάση λεωφορείου παρασύρθηκε από το λεωφορείο και δίνει μάχη στην εντατική του νοσοκομείου Αττικόν. Το συμβάν έγινε στην Γρηγορίου Λαμπρακη στον Πειραιά.
Πειραιάς: Λεωφορείο του ΟΣΥ παρέσυρε 72χρονη γυναίκα
Στην προσπάθεια της να επιβιβαστεί στο λεωφορείο μια 72χρονη γυναίκα στον Πειριά, παρασύρθηκε και νοσηλεύεται στο Αττικόν, όπου δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική
