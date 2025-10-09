Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν ένας επιβάτης αστικού λεωφορείου εμφανίστηκε οπλισμένος με τσεκούρι μήκους ενός μέτρου και άρχισε να απειλεί και να ενοχλεί τους υπόλοιπους επιβάτες.

Ήταν λίγο μετά τις 04:20 τα ξημερώματα, στην οδό Ερμού, στην πλατεία Μοναστηράκι, όταν ο οδηγός του λεωφορείου αντιλήφθηκε ότι ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχε ένας μεσήλικας άνδρας, ο οποίος κρατούσε τσεκούρι. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο, κατέβηκε και ειδοποίησε ομάδα αστυνομικών που βρισκόταν εκείνη την ώρα κοντά στην πλατεία.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν αμέσως στο σημείο, πλησίασαν τον άνδρα και με γρήγορες κινήσεις τον ακινητοποίησαν πριν προλάβει να αντιδράσει. Του πέρασαν χειροπέδες και κατέσχεσαν το τσεκούρι.

Ο 51χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου κρατείται.