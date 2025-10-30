«Δικαιολογημένα αγωνιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», δήλωσε στο περιθώριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας σε ερώτηση για τις κινητοποιήσεις. Όπως τόνισε, γίνεται προσπάθεια να λυθούν τα προβλήματα, παρότι παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πολλά μέτωπα. Ο Παύλος Μαρινάκης είπε πως έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές, ενώ οι πρωτοβουλίες για την πανώλη και την ευλογιά έχουν ήδη αποτέλεσμα.

Εξάλλου, διέψευσε τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δε γνωρίζω για καμία αύξηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο τραπέζι», ενώ πρόσθεσε ότι «όσες φορές γράφτηκε κάτι τέτοιο, διαψεύστηκε από την ίδια την πραγματικότητα». Παρουσίασε μάλιστα έναν πίνακα που εμφανίζει την Ελλάδα ότι είναι η 10η χώρα με το φθηνότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διάψευση πειθαρχικού ελέγχου σε μαθήτρια για το «καρπούζι» της Γάζας

Ταυτόχρονα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν υπάρχει καμία δήλωση κανενός στελέχους του υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με υποτιθέμενη πειθαρχική έρευνα ενάντια σε μαθήτρια που συμμετείχε ως σημαιοφόρος στην παρέλαση και είχε ένα αυτοκόλλητο με καρπούζι στο μπράτσο, που παραπέμπει σε μήνυμα στήριξης στην Παλαιστίνη. Ο κ. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά πως πρόκειται για άλλο ένα ψέμα, ενώ, όπως είπε, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου είπε απλώς πως θα ενημερωθεί.

Υποβάθμιση δηλώσεων Δρυμιώτη

Τέλος, ο κ. Μαρινάκης κράτησε απόσταση από τις δηλώσεις Δρυμιώτη, υπογραμμίζοντας πως «όλοι είμαστε Έλληνες, δεν υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο πατριώτες». Συμπλήρωσε όμως, ότι σίγουρα, όσοι διακινούν ψέματα εκτός συνόρων, κάνουν κακό στην πατρίδα, «αλλά κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι λιγότερο Έλληνας ή πατριώτης». Όσον αφορά στη στήριξη της Ομάδας Αλήθειας, είπε ότι είναι μια ιδιωτική σελίδα, ενώ υποβάθμισε τις ίδιες τις δηλώσεις Δρυμιώτη, εκτιμώντας ότι «έκανε μια διατύπωση στο πλαίσιο της ελευθερίας ένας ιδιώτης».

«Κοίτα ποιος μιλάει»

Ωστόσο, σχολίασε με αιχμή τη στάση της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να ζητάει ανακοινώσεις από τη Νέα Δημοκρατία για έναν ιδιώτη ή για μια σελίδα. «Κοίτα ποιος μιλάει», σημείωσε, υπενθυμίζοντας δηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων και αναφέροντας τις κατηγορίες που είχε εξαπολύσει, τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου και του δυστυχήματος των Τεμπών αντίστοιχα. Όπως είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε κατηγορήσει τον πρωθυπουργό για τον θάνατο ενός ανθρώπου, που δεν είχε καμία σχέση, ενώ ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τον κατηγορούσε ως «ενορχηστρωτή» της συγκάλυψης.