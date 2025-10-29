Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση παραμένει για πέμπτη μέρα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 70χρονη από τη Γλυφάδα, η οποία δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν 38χρονο άστεγο την ώρα που τάιζε τα αδέσποτα γατάκια της γειτονιάς.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 24 Οκτωβρίου στη 2η Μαρίνα Γλυφάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 38χρονος φερόμενος ως δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κλοπές και για τον νόμο παράβασης περί όπλων.

Μετά την επίθεση, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι έχει αποδράσει συνολικά 18 φορές από ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας.