Μία ακόμη υπόθεση ξυλοδαρμού ανηλίκου έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA ένα κορίτσι 13 ετών από την Κεφαλλονιά δέχεται λεκτική και σωματική βία στη μέση του δρόμου, από μία 17χρονη και την παρέα της. Με τα κινητά τους καταγράφουν το άγριο σκηνικό.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν την 17χρονη και τους γονείς των ανήλικων κοριτσιών που ήταν μπροστά στην επίθεση για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ο διάλογος με τους ανήλικους

-Θέλω να φύγω.

-Ρε πες μου ότι έλεγες μ… και θα φύγεις να πας στην ευχή της Παναγίας.

-Φτάνει, φτάνει! Ξεκουμπίσου όπως είσαι!

-Θέλω λόγο! Πάμε πάλι… Ένα, δύο…

-Δεν ξέρω…

-Δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις; Δεν ξέρεις;

-Μπορώ να φύγω τώρα;

Συνέχιζε τις απειλές

Ακόμη, όμως, και μετά την επίθεση, η 17χρονη συνέχισε τις απειλές, με ηχητικά μηνύματα που έστελνε στην 13χρονη. Το ηχητικό ντοκουμέντο είναι ενδεικτικό για τον εφιάλτη που βίωνε η νεαρή μαθήτρια.

«Εγώ δεν θα ασχοληθώ άλλο μαζί σου, ό,τι και να λες πήγαινε λέγε ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Εάν μάθω όμως ότι μαθεύτηκε, σε έχω ξεφτιλίσει, μόνο αυτό έχω να σου πω» της λέει η 17χρονη.

«Εδώ και τρία χρόνια, από τα 11 της, με την εισαγωγή της στο Γυμνάσιο, την κόρη μου την κακοποιεί, την έβλεπε στην πλατεία τα απογεύματα, τα καλοκαίρια, την έφτυνε μέσα στα μούτρα, την χλεύαζε, την χτύπαγε μπουνιές μπροστά στον κόσμο συστηματικά, αυτή ήταν η τρίτη φορά που την ξυλοκόπησε» λέει η μητέρα της.

«Ήταν οργανωμένο»

«Ζητούσε συνέχεια να φύγει, επί της ουσίας την κρατούσαν με το έτσι θέλω εκεί, την κρατούσε και όμηρο με το έτσι θέλω» αναφέρει η μητέρα της 13χρονης.

Όπως λέει το παιδί επέστρεψε στο σπίτι τρομοκρατημένο και δεν είπε κουβέντα σε κανέναν. «Να έχω ένα παιδί ξυλοκοπημένο στο σπίτι και να μη μου έχει πει τίποτα για την περιπέτεια που πέρασε; Ήταν οργανωμένο ότι θα την χτυπήσουνε γιατί σκοπός της κοπέλας ήταν να δείξουν (το βίντεο) στους συνομήλικους. Το έστειλε παντού στους φίλους της, σε μία ομαδική που είχε».