Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο για τις 12 το μεσημέρι, υπουργικό συμβούλιο, καθώς ο πρωθυπουργός διαγνώστηκε χθες το βράδυ με covid, ωστόσο έχει πολύ ελαφρά συμπτώματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από το πρωί στο γραφείο του και όπως έκανε γνωστό το Μέγαρο Μαξίμου, θα τοποθετηθεί κανονικά στη συνεδρίαση, η οποία αναμένεται να εστιάσει στις νέες μεταρρυθμίσεις που θα τρέξει η κυβέρνηση μέσα στο φθινόπωρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει την ευκαιρία, ώστε να επισημάνει την ανάγκη επιτάχυνσης των κυβερνητικών ρυθμών σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία.

Τρεις υπουργοί – Χατζηδάκης, Πιερρακάκης και Τσιάρας – θα παρουσιάσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο σύστημα πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Στο υπουργικό θα παρουσιαστεί, μεταξύ των άλλων, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory». Θα γίνει επίσης απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2025 από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Η παρουσίαση της πρόσοψης του ΥΕΘΑ

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί κανονικά στις έξι το απόγευμα, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, φορώντας μάσκα προστασίας και θα μιλήσει στην εκδήλωση για την τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Πενταγώνου, καθώς είναι σε ανοικτό χώρο.

Στην ίδια εκδήλωση ομιλία θα απευθύνει και ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Δένδιας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσκληθεί και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.