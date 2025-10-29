Για τις 12:00 έχει προγραμματιστεί για σήμερα (29/10) το υπουργικό συμβούλιο, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη και η κυβέρνηση αναμένεται να εστιάσει στις νέες μεταρρυθμίσεις που θα τρέξει μέσα στο φθινόπωρο.

Την ώρα που οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνουν τον δρόμο προς τη φυλακή τρεις υπουργοί, Χατζηδάκης, Πιερρακάκης και Τσιάρας θα παρουσιάσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μετάβαση του Οργανισμού στο σύστημα πληρωμών της ΑΑΔΕ.

Στο υπουργικό θα παρουσιαστεί, μεταξύ των άλλων, από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης «ΦΑΡΟΣ AI Factory». Θα γίνει επίσης απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2025 από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Τα υπόλοιπα θέματα στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες και την οικονομική δραστηριότητα,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα, των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2023/2226 και 2025/872 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, β) Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης,

Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Εισήγηση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας.

Το νέο ΥΠΕΘΑ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έξι το απόγευμα θα παραστεί και θα μιλήσει στην τελετή αποκαλυπτηρίων της νέας βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπου ομιλία θα απευθύνει και ο Νίκος Δένδιας.

Στην εκδήλωση σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προσκληθεί και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.