Το Πεντάγωνο αποκτά νέα εικόνα με τη μεγαλύτερη ανακαίνιση που έχει γίνει στο ιστορικό κτίριο από το 1977.

Η νέα εποχή για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εγκαινιάζεται σήμερα (29/10) στις 18:00 στα αποκαλύπτηρια που θα γίνουν, στα οποία θα παραστεί και θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Δένδιας.

Το έργο τής νέας πρόσοψης φέρει την υπογραφή τού διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου.

«Είναι η πρώτη φορά μετά το 1977 που γίνεται μια τέτοιας έκτασης παρέμβαση, με ό,τι αυτό σημαίνει και για το ίδιο το κτίριο και την ανθεκτικότητα του και ξεκίνησε βιοκλιματικά, προκειμένου να είναι συμβατό και ανθεκτικό στη νέα συνθήκη του 21ου αιώνα, να είναι αρμονικό με την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, το γλυπτό του Βαρώτσου» αναφέρει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Μετά τη σημερινή τελετή ξεκινούν και οι εργασίες στο εσωτερικό του Πενταγώνου καθώς είναι ένα κτίριο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1952.

Ήταν νοσοκομείο

Το κτίριο που στεγάζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην αρχή είχε ξεκινήσει να χτίζεται ως νοσοκομείο, με πίστωση του σχεδίου Μάρσαλ και σταδιακά απέκτησε τη σημερινή του μορφή.

Έκτοτε δεν έχει γίνει κάποιου μεγάλου μεγέθους παρέμβαση, ενώ μέσα στο στρατόπεδο Παπάγου, πίσω από το κεντρικό κτίριο, έχουν κτιστεί νέα όπως η Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Δένδιας: «Η όψη αλλάζει, η αποστολή σταθερή»

Η τελετή εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ» και στην «Ατζέντα 2030», τη στρατηγική αναβάθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης».

Μια κιβωτός από διαφανείς γυάλινες κολόνες ύψους έως έξι μέτρων, που διαπερνώνται από το φως, φέρει χαραγμένα τα ονόματα των 121.692 πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους καλύφθηκε από ιδιωτικές δωρεές.

«Η όψη αλλάζει, η αποστολή σταθερή» έγραψε στο Facebook ο υπουργός Νίκος Δένδιας. Στο βίντεο φαίνονται πλάνα από τη νέα πρόσοψη του υπουργείου.

Πώς θα είναι ο χώρος

Η νέα όψη του κτιρίου κατασκευάστηκε με μία μεμβράνη φτιαγμένη από κάθετους δοκούς από αλουμίνιο, η οποία θα δημιουργεί μερική ή και απόλυτη προστασία από τον ήλιο.

Στις πλευρές του υπουργείου φτιάχτηκαν δύο πάρκα με ελιές και αναφορές στην 28η Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου. Τετρακόσια δέντρα φυτεύτηκαν επίσης στο άλσος του υπουργείου, μια συμβολική κίνηση για τα 400 χρόνια του Οθωμανικού Ζυγού.