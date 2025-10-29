Ο Άγγελος Αλεξόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη θ. Διαμαντή πώς το πρόγραμμα Αμοργόραμα από «όραμα» έγινε πραγματικότητα και πώς οι Αμοργιανοί καταφέρνουν να σώσουν τις θάλασσές τους από τη ρύπανση και την υπεραλίευση.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Αμοργόραμα: Οι Αμοργιανοί ψαράδες δείχνουν τον δρόμο για πιο καθαρές θάλασσες θα ακούσετε:

0:30 Λίγα λόγια για το νησί της Αμοργού και τη ζωή των κατοίκων του.

3:13 Τι είναι το πρόγαμμα Αμοργόραμα.

4:50 Το σημείο εκκίνησης και η κεντρική φιγούρα του προγράμματος.

6:23 Οι πρώτες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι Αμοργιανοί ψαράδες για να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

7:53 Ο καθαρισμός των θαλασσών από τους ντόπιους ψαράδες και το ζήτημα της υπεραλίευσης.

9:26 Πώς οι Αμοργιανοί ψαράδες αντιμετωπίζουν συναδέλφους τους που βλάπτουν τη θάλασσα με τις πρακτικές τους.

10:19 Πώς το Αμοργόραμα από τοπική πρωτοβουλία πήρε «σάρκα και οστά».

12:21 Τι σημαίνει η επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αμοργό και η επέκτασή του προγράμματος σε άλλα νησιά.

14:15 Πότε ξεκινάει η εφαρμογή του νέου Αμοργοράματος, ύστερα από την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.

16:30 Όσα είδε ο δημοσιογράφος του «ΒΗΜΑΤΟΣ», Άγγελος Αλεξόπουλος ταξιδεύοντας στην Αμοργό.

