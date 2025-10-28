Δεκαέξι μέρες μετά την απελευθέρωση των 20 τελευταίων Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς, στις 13 Οκτωβρίου, κανείς εξ αυτών δεν έχει μιλήσει δημοσίως για τις συνθήκες κράτησής του. Το γεγονός είναι ενδεικτικό του βαθέος τραύματος που φέρουν και το οποίο πολύ δύσκολα θα ξεπεραστεί. Μόνον οι συγγενείς και οι στενοί φίλοι καταθέτουν μαρτυρίες για τη βία και τον τρόμο που υπέστησαν οι απαχθέντες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του γαλλικού Monde, Λουκά Μινισινί, περιγράφει τη χαρά του πλήθους, προχθές Κυριακή 26 Οκτωβρίου, που πανηγύριζε για την επιστροφή του Εβιάταρ Νταβίντ, 25 ετών, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από τη Χαμάς στις 13 Οκτωβρίου, μετά από 737 ημέρες αιχμαλωσίας στη Λωρίδα της Γάζας. Ανάμεσα σε αυτούς που τον υποδέχτηκαν, ήταν ο στενός του φίλος, Άρι, που παρακολουθούσε μαζί του το φεστιβάλ Nova στις 7 Οκτωβρίου 2023, λίγο πριν o Eβιάταρ απαχθεί από τη Χαμάς. Ο Άρι, συνομήλικός του, γνωρίζει ελάχιστα για όσα έζησε ο φίλος του αυτά τα δύο χρόνια. Όπως και οι υπόλοιποι Ισραηλινοί, ο Άρι είχε συγκλονιστεί από το προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς, τον περασμένο Αύγουστο, στο οποίο ο Εβιάταρ Νταβίντ, αποστεωμένος, διακρινόταν σε μια σήραγγα, να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο. “Από τη μέρα που επέστρεψε, δεν έχει μιλήσει για τη ζωή του στη Γάζα”, λέει ο Άρι για τον φίλο του.

Η περίπτωση του Εβιάταρ Νταβίντ, ο οποίος δεν μιλά για την αιχμαλωσία του δεν είναι μεμονωμένη. Ούτε ο στρατιώτης Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, εκφράζεται για την τραυματική του εμπειρία. Αντί για αυτόν, η μητέρα του, Άνατ Ανγκρέστ, είπε, σύμφωνα και με τον Guardian, ότι ο γιος της έζησε δύο χρόνια χωρίς καμία πληροφόρηση για τον πόλεμο, τις δύο εκεχειρίες (το Νοέμβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2024) και την καταστροφή της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό. Οι δεσμώτες του έπειθαν τον Ματάν ότι το Ισραήλ τον είχε εγκαταλείψει, ότι η Χαμάς ετοίμαζε μια νέα “7η Οκτωβρίου” και ότι σύντομα θα κατακτούσε ολόκληρη τη χώρα. Για να τον λυγίσουν, του είχαν πει ότι οι παππούδες του, επιζώντες του Ολοκαυτώματος, είχαν πεθάνει, ενώ βρίσκονται ακόμη εν ζωή.

Σιωπηλός για τις συνθήκες κράτησής του παρέμεινε και ο Αβινατάν Ορ, 32 ετών, που απήχθη στο φεστιβάλ Nova μαζί με τη σύντροφό του, Νόα Αργκαμάνι – η οποία απελευθερώθηκε τον Ιούνιο του 2024, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα με δεκάδες Παλαιστινίους νεκρούς. Ο πατέρας του, Γιαρόν Ορ, είπε ότι ο γιος του πέρασε όλη την περίοδο της ομηρείας του σε σήραγγες και ότι όταν αποπειράθηκε να δραπετεύσει, οι άνδρες της Χαμάς τον ξυλοκόπησαν και τον αλυσόδεσαν. “Ο Αβινατάν ήταν κλεισμένος σε ένα κλουβί όσο ένα στρώμα, ύψους 1,80 μέτρου”, είπε ο πατέρας του σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο δίκτυο Kan στις 14 Οκτωβρίου. “Οι φύλακές του είχαν χάσει δικούς τους ανθρώπους από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Είναι θαύμα που δεν του έκαναν μεγαλύτερο κακό.”

Ο Όμρι Μιράν, 48 ετών, πατέρας δύο παιδιών και θεραπευτής σιάτσου, περιέγραψε, στον αδελφό του, ο οποίος και το δημοσιοποίησε, ότι κρατήθηκε από τη Χαμάς σε 23 διαφορετικά σημεία στη Γάζα. “Ο αδελφός μου είχε συνηθίσει να μαγειρεύει για τους δεσμοφύλακές του οι οποίοι λάτρευαν τις συνταγές του. Περνούσε τις ώρες παίζοντας χαρτιά μαζί τους, δήλωσε ο Νατάβ Μιράν, αδελφός του απαχθέντος.

Σε συνέντευξη στη Haaretz στις 16 Οκτωβρίου, ο Γεχούντα Κοέν, πατέρας του πρώην ομήρου, Νίμροντ Κοέν, είπε ότι ο γιος του, ο οποίος υπέφερε από πυρετό και μόλυνση στο αυτί, έλαβε ιατρική φροντίδα από τους απαγωγείς του.

Σε μία από τις λίγες άμεσες μαρτυρίες, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Yediot Ahronot στις 22 Οκτωβρίου, ο πρώην όμηρος Σεγκέβ Καλφόν, αποκάλυψε ότι κάθε δήλωση του υπερεθνικιστή υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές, του στοίχιζε άγριο ξυλοδαρμό από τους δεσμοφύλακές του.