Ο Ερυθρός Σταυρός, ένας άνθρωπος της Χαμάς και μια αιγυπτιακή ομάδα ψάχνουν για τα λείψανα ομήρων που κρατούνταν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση.

Οι ομάδες ερευνών εξοπλισμένες με εκσκαφείς πήραν άδεια από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθουν “πέρα από την κίτρινη γραμμή, υπό την στενή επίβλεψη του ισραηλινού στρατού για να εντοπίσουν την τοποθεσία των ομήρων μας”, δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Πηγή στον Ερυθρό Σταυρό επιβεβαίωσε ότι ο διεθνής οργανισμός αρωγής συμμετέχει στις έρευνες αυτές.

Την ίδια ώρα η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα το βράδυ τη σορό ενός 16ου ομήρου που ανέκτησε.

Σε μήνυμα στο κανάλι τους στο Telegram, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ διευκρίνισαν ότι η σορός θα παραδοθεί “σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας στις 9 η ώρα το βράδυ”.

Η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 τελευταίους εν ζωή ομήρους. Επρόκειτο επίσης να παραδώσει κατά την ίδια ημερομηνία τις 28 σορούς αιχμαλώτων που κρατεί, αλλά έχει επιστρέψει έως σήμερα 15, επικαλούμενη δυσκολίες στον εντοπισμό των λειψάνων στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.