Με μια απόφαση που φιλοδοξεί να αναδιατάξει συνολικά το τοπίο της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το πενταετές Σχέδιο Δράσης «Greece On Screen», συνολικού προϋπολογισμού €750 εκατ. για την περίοδο 2026–2030.

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αποτελεί ένα ενιαίο, θεσμικά οργανωμένο πλαίσιο πολιτικής ή αλλιώς μια «εθνική στρατηγική» (σ.σ. ένα χρόνιο αίτημα του οπτικοακουστικού κλάδου) για το σύνολο της οπτικοακουστικής αλυσίδας: από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση έως το animation, τα video games και τα μουσικά φεστιβάλ.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το σχέδιο νόμου για την ίδρυση Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας (επιπέδου 5), επιχειρώντας να καλύψει ένα διαχρονικό έλλειμμα εξειδικευμένου τεχνικού δυναμικού. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ανακοινωθεί από τον Φεβρουάριο μετά την ολοκλήρωση σχετικών μελετών βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Υπουργείο Πολιτισμού (με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης).

Στρατηγική επένδυση

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε το σχέδιο «πρώτη ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για τον οπτικοακουστικό τομέα», υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοντέλο ανάπτυξης που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως οικονομικό πολλαπλασιαστή.

«Στηρίζουμε έμπρακτα τους Έλληνες δημιουργούς, ενισχύουμε τις επιχειρήσεις του κλάδου, προσελκύουμε διεθνείς παραγωγές και επενδύσεις, δημιουργώντας νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ήδη αξιόπιστες μελέτες τεκμηριώνουν ότι η δημόσια επένδυση 1 ευρώ στην οπτικοακουστική δημιουργία αποφέρει 4.20 ευρώ στην πραγματική οικονομία», δήλωσε η υπουργός.

«Ταυτόχρονα, με την ίδρυση της νέας Σχολής, της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, καλύπτουμε ένα διαχρονικό κενό στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό που θα καθορίσει το μέλλον του ελληνικού οπτικοακουστικού τομέα. Η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, την τεχνογνωσία και τη δημιουργική δυναμική για να πρωταγωνιστήσει διεθνώς. Δεν παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις. Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις, ώστε η χώρα μας να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή δημιουργική οικονομία. Ο Πολιτισμός είναι Ανάπτυξη».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, έκανε λόγο για «κομβικό ορόσημο», επισημαίνοντας ότι για πρώτη φορά η πολιτεία αντιμετωπίζει την οπτικοακουστική παραγωγή ταυτόχρονα ως πολιτιστικό και αναπτυξιακό πυλώνα, με σταθερό χρηματοδοτικό ορίζοντα.

«Είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει με τόσο συστηματικό και ολοκληρωμένο τρόπο την κινηματογραφική και οπτικοακουστική βιομηχανία ως ταυτόχρονα πολιτιστικό και αναπτυξιακό πυλώνα. Μέσα σε μόλις 20 μήνες, το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ., σε στενή και αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, κατάφερε να υλοποιήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσει σημαντικά τους διαθέσιμους πόρους και να διαμορφώσει ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα«, δήλωσε ο Λεωνίδας Χριστόπουλος.

Πού κατευθύνονται τα 750 εκατομμύρια ευρώ

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση Υπουργείου Πολιτισμού και ΕΚΚΟΜΕΔ, η αρχιτεκτονική του προγράμματος διαμορφώνει ένα πολυεπίπεδο χρηματοδοτικό εργαλείο:

Το Σχέδιο Δράσης “Greece On Screen” στοχεύει στη σταθεροποίηση και ενίσχυση των χρηματοδοτικών κινήτρων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και αναμένεται να κινητοποιήσει σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια στην ελληνική οικονομία, ενισχύοντας την απασχόληση, βελτιώνοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και αναδεικνύοντας τον πολιτισμό και τη δημιουργία σε βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης της οπτικοακουστικής δημιουργίας που έχει σχεδιαστεί έως σήμερα στην Ελλάδα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Κατανομή πόρων

€412 εκατ. για επενδυτικά προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση εγχώριων κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων και στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το animation και για επιλεκτικά προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής και προγράμματα προώθησης και διανομής του ελληνικού κινηματογράφου.

€210 εκατ. για πρόγραμμα εγγυοδοσίας δανείων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου

€20 εκατ. για την υποστήριξη οπτικοακουστικών ψηφιακών παιχνιδιών (digital game development) και μουσικών φεστιβάλ με αξιοποίηση οπτικοακουστικής τεχνολογίας

€20 εκατ. για την προώθηση της εξωστρέφειας και για δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας στον οπτικοακουστικό τομέα.

€52 εκατ. για τη δημιουργία και λειτουργία της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων, για δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, για την ανάδειξη της τεχνολογικής καινοτομίας στον οπτικοακουστικό τομέα, για την ανάδειξη και ψηφιοποίηση της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής κληρονομιάς.

€36 εκατ. και για τη διοικητική, θεσμική και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής παλαιών επιλεκτικών προγραμμάτων, της διενέργειας εξωτερικών αξιολογήσεων, της δημιουργίας μητρώου εμπειρογνωμόνων, της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων για την απλούστευση των διαδικασιών, της αναβάθμισης υποδομών και της δημιουργίας χώρων δικτύωσης δημιουργών, καθώς και λοιπών κρίσιμων υποστηρικτικών παρεμβάσεων.

Κομβικές παρεμβάσεις

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης υλοποιούνται εμβληματικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη δομή και τη βιωσιμότητα του κλάδου:

Η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων στις εγκαταστάσεις της Φίνος Φιλμ, του οποίου η απαλλοτρίωση ή η εξαγορά προχωρεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η ενίσχυση της Αγοράς της Θεσσαλονίκης (Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης) ως διεθνούς κόμβου και παράλληλα η ενδυνάμωση της Αθήνας, μέσω στοχευμένων θεσμών

Η ανάπτυξη κέντρου καινοτομίας για το video game development, που θα λειτουργεί ως κόμβος έρευνας και επιχειρηματικότητας

Η αξιοποίηση της Οικίας Κοκοβίκου στην Πλάκα ως χώρου οπτικοακουστικής κληρονομιάς

Το πρόγραμμα «Αυτισμός και Δημιουργία», που ενισχύει την πρόσβαση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό

Το Σχέδιο Δράσης συνιστά μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική που επενδύει στην παραγωγή, στη γνώση, στην καινοτομία και στους ανθρώπους.