Οι τελευταίοι Ισραηλινοί όμηροι, που κρατούνται στη Γάζα, αναμένεται να απελευθερωθούν το πρωί της Δευτέρας 13/10, λίγο πριν λήξει η προθεσμία των 72 ωρών για την απελευθέρωσή τους. Σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και κρατούμενοι υπό διοικητική κράτηση στο Ισραήλ θα απελευθερωθούν επίσης.

Ο Γκαλ Χιρς, ο οποίος διορίστηκε από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να επικοινωνεί με τις οικογένειες των ομήρων, δήλωσε ότι οι ζωντανοί όμηροι «θα μεταφερθούν στα χέρια μας. Εκτιμούμε ότι η διαδικασία απελευθέρωσης των αγαπημένων σας -των αγαπημένων μας ομήρων- θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας. Αναμένεται επίσης να μας παραδοθούν τα λείψανα των νεκρών ομήρων» είπε σε αποκλειστικό μήνυμα στο CNN.

Ο Χιρς αναγνώρισε ότι δεν θα επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι μέσα στο χρονικό πλαίσιο των 72 ωρών που προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα συνεργαστεί με τη διεθνή ομάδα δράσης για τον εντοπισμό «όλων των αγαπημένων μας ομήρων που σκοτώθηκαν».

«Απαιτούμε, αναμένουμε και ενεργούμε ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη προσπάθεια εκ μέρους της Χαμάς, με τη στήριξη της διεθνούς ομάδας δράσης, για την ολοκλήρωση αυτής της αποστολής και την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων για αξιοπρεπή ταφή στο Ισραήλ», δήλωσε.

Ελπίδα εν αναμονή της Συνόδου στην Αίγυπτο

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ τη Δευτέρα, όπου θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο της χώρας. Ηγέτες από περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας και ο Κιρ Στάρμερ της Βρετανίας, θα ενωθούν στη συνέχεια με τον Τραμπ στην Αίγυπτο για συνομιλίες σχετικά με το μέλλον της Γάζας.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα

Ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς η εκεχειρία επιτρέπει στις ομάδες έρευνας να ανασύρουν σορούς θαμμένες κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα και πολλοί βρήκαν μόνο ερείπια.

Τις δύο πρώτες ημέρες τα νοσοκομεία της Γάζας ανέφεραν 280 νεκρούς, εκ των οποίων οι 256 ανασύρθηκαν κάτω από τα χαλάσματα.

Από την έναρξη του πολέμου, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν καταστρέψει ή προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε περισσότερα από 430.000 σπίτια, που αντιστοιχούν στο 92% των κατοικιών της Γάζας, δημιουργώντας 61 εκατομμύρια τόνους μπάζα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

Περίπου 10.000 Παλαιστίνιοι πιστεύεται ότι εξακολουθούν να είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια σε όλη τη Γάζα, δήλωσε εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας στο CNN το Σάββατο.

Δύσκολη η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας

Οι κατεστραμμένες υποδομές στη Γάζα καθιστούν δύσκολη τη διανομή τροφίμων στον θύλακα, δήλωσε την Κυριακή στο CNN ο διευθυντής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP).

Η υπηρεσία του ΟΗΕ διαθέτει 54.000 τόνους τροφίμων έτοιμους προς διανομή και σχεδιάζει να στέλνει περισσότερα από 80 φορτηγά καθημερινά στη Γάζα, ανέφερε ο Σάμερ ΑμπντελΤζάμπερ, περιφερειακός διευθυντής του WFP για τη Μέση Ανατολή, μιλώντας στην Μπέκι Άντερσον.

«Δεν είναι εύκολο, διότι προς το παρόν δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι μέσα στη Γάζα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να απομακρύνουμε κάποια από τα ερείπια και να καθαρίσουμε δρόμους, ώστε τα φορτηγά να μπορούν να κινούνται σε μεγάλη κλίμακα», είπε.

Ο οργανισμός, πρόσθεσε, βρίσκεται επίσης στη διαδικασία αύξησης του αριθμού των φούρνων που λειτουργεί στη Γάζα, από 10 σε 30. «Η μυρωδιά του ψωμιού δίνει στους ανθρώπους ελπίδα ότι τα πράγματα θα επιστρέψουν στην κανονικότητα», είπε ο Αμπντέλ Τζάμπερ, προσθέτοντας ότι η πρόσβαση σε βασικά είδη διατροφής μπορεί να μειώσει το άγχος των κατοίκων και να τους κάνει να αισθανθούν ότι «περισσότερο φαγητό πρόκειται να φτάσει».

Λαοθάλασσα στην Πλατεία Ομήρων

Οι οικογένειες των ομήρων και επιζώντες της αιχμαλωσίας μίλησαν χθες σε τεράστια συγκέντρωση στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, ενόψει της αναμενόμενης απελευθέρωσης τη Δευτέρα. Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων εκτίμησε ότι περίπου 500.000 άνθρωποι παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση.

«Ήμουν σε αιχμαλωσία για 505 ημέρες. Στη Γάζα γνώρισα συντρόφους ομήρους, τον Όμερ (Γουένκερτ), τον Γκάι (Γκίλμποα-Νταλάλ) και τον Εβιάταρ (Νταβίντ). Οι ψυχές μας ενώθηκαν και οι μοίρες μας έγιναν μία. Δίναμε δύναμη ο ένας στον άλλον, μοιραζόμασταν τα πάντα. Μετά από 505 ημέρες, ο Όμερ κι εγώ βγήκαμε στο φως. Όταν αγκάλιασα τους αγαπημένους μου, ένιωσα χαρά και ευτυχία, αλλά μέσα μου κουβαλούσα πόνο για τον Γκάι και τον Εβιάταρ που έμειναν εκεί, πίσω. Σηκώνομαι και συνεχίζω να παλεύω μέχρι να επιστρέψουν. Μέχρι να είναι όλοι στο σπίτι, η ιστορία μας δεν έχει τελειώσει» είπε η Ταλ Σοχάμ, που ήταν όμηρος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ απέδειξε τι σημαίνει να αποφασίζεις και να δρας. Χωρίς ψέματα. Χωρίς φόβο. Είθε κι εμείς να ευλογηθούμε με ηγεσία και θάρρος. Ισραηλινοί πολίτες επιστρέφουν στη χώρα τους μετά από εγκατάλειψη – κάποιοι για ταφή και άλλοι για να ξεκινήσουν μια μακρά και δύσκολη ανάρρωση. Και, το πιο σημαντικό, αυτό δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος στο σπίτι» είπε ο Ιτσίκ Χορν, πατέρας του ομήρου Εϊτάν Χορν.

Παρούσα η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ

Η κόρη και ο γαμπρός του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν με τις οικογένειες 48 Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, πριν από τη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Τελ Αβίβ.

Οι συγγενείς των απαχθέντων από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ευχαρίστησαν την Ιβάνκα Τραμπ, τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ και τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ για τον «καθοριστικό τους ρόλο» στην προγραμματισμένη απελευθέρωση των ομήρων και εξέφρασαν τη «βαθιά τους εκτίμηση» για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων.

Ο Γουίτκοφ επιβεβαίωσε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να «μην αφήσουν κανέναν πίσω», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Φόρουμ.